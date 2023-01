Calciomercato Napoli, blitz per il gioiello: Giuntoli cala il jolly

Napoli, attenzione al blitz sul mercato da parte di Cristiano Giuntoli. Il DS azzurro cala il jolly per il gioiello, si va verso la chiusura?

Il 5-1 rifilato alla Juventus è stato il segnale che tutta la piazza attendeva. Nonostante due prestazioni claudicanti contro Inter e Sampdoria, il Napoli è tornato a brillare e a far tremare tutta la Serie A. Gli azzurri hanno nuovamente dimostrato di essere la squadra da battere, lanciandosi addirittura a più nove lunghezze sul Milan secondo in classifica. Un margine clamoroso, che testimonia l’ottimo operato della società quest’anno.

Operato di Luciano Spalletti, ma anche e soprattutto di Cristiano Giuntoli. Il DS del Napoli ha consegnato nelle mani del proprio allenatore una rosa senza lacune strutturali. E in particolare, piena zeppa di talento: gli arrivi e gli exploit di Kim e Kvaratskhelia si stanno rivelando cruciali nella cavalcata degli azzurri. Così come il supporting cast di lusso formato da Raspadori, Simeone, Olivera e gli altri, non sta certo tradendo le aspettative di società e tifosi. L’operato del direttore sportivo napoletano, adesso, è tornato ad accendersi in vista della prossima stagione. E nel mirino c’è un gioiello richiesto da tanti top club.

Napoli, blitz di mercato per il gioiello: buone notizie in arrivo per Spalletti?

Occhio, quindi, al blitz di mercato che il Napoli è pronto a condurre per Azzedine Ounahi. Rivelazione col suo Marocco nel corso dell’ultimo Mondiale, l’algerino è in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli, che ora prepara l’assalto alle richieste dell’Angers. Il club francese chiede almeno 20-25 milioni di euro per lui, ma secondo Fabrizio Romano la prossima settimana potrebbe rivelarsi fondamentale.

Come scrive su Twitter il noto esperto di mercato, ci sono aggiornamenti sul fronte Ounahi. Il Leeds è tra i principali pretendenti al marocchino, ma ora ragiona sul da farsi dopo aver speso un capitale per Rutter dall’Hoffenheim. Per questo, il Napoli è pronto ad approfittarne e a calare il jolly con Cristiano Giuntoli. Per Fabrizio Romano: “La settimana che verrà sarà cruciale, visto che gli azzurri hanno già offerto 15 milioni di euro all’Angers negli ultimi giorni”.