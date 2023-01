Napoli, salta il prossimo turno: la squalifica non ci voleva

In occasione del prossimo turno di campionato, il giocatore sarà assente per squalifica e il Napoli di certo non esulta per questa decisione giunta nella serata.

Il primo tempo di Atalanta-Salernitana ha messo a nudo tutti i problemi difensivi della formazione di Davide Nicola. L’unico giocatore della linea arretrata da poter salvare è Memo Ochoa. Il portiere messicano ha incassato 5 reti nel primo tempo, dovute a svarioni principalmente di Federico Fazio, ma sui due rigori calciati ha poche colpe: li para entrambi, e poi il pallone gli sfugge per pochissimi cm o sfortunati rimpalli.

Davide Nicola avrà molto da lavorare in vista del derby Salernitana-Napoli, in programma allo ‘Stadio Arechi’ per il prossimo sabato alle ore 18:00. Non è da escludere che la società ragioni proprio sulla permanenza in panchina dell’allenatore, sebbene nella settimana chiave data la stracittadina con gli azzurri e la fine del girone d’andata.

Anche l’Atalanta è attesa da un grande impegno il prossimo weekend. La prima parte di stagione, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini la chiuderà domenica alle 20:45 in casa della Juventus, amareggiata e rimaneggiata dopo la sconfitta contro il Napoli per 5-1.

Juventus-Atalanta, Koopmeiners salta la sfida: giallo contro la Salernitana

L’umore dell’Atalanta giocherà un ruolo fondamentale. La squadra sta bene nella mente e nel fisico, ma la Juventus avrà un vantaggio non indifferente. Il tecnico Gasperini dovrà rivedere la formazione ideale, poiché non potrà contare sull’apporto di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese dovrà scontare un turno di squalifica, dopo il giallo rimediato contro la Salernitana, poiché già diffidato.

Un fallo a centrocampo al 30′ ha portato all’ammonizione, che rende aspro il gol di qualche minuto dopo: rimarca quando potrà pesare la sua assenza. Al 38′, infatti, Ochoa para il rigore che Koopmeiners calcia, ma il giocatore approfitta della porta rimasta vuota e il suo tap-in sulla sfera rimbalzata è fatale per la Salernitana. Anche il Napoli guarda con attenzione alla situazione, perché ogni punto di vantaggio sulle avversarie è chiaramente fondamentale per la corsa scudetto.