Napoli, adesso è ufficiale: sarà in campo con la Cremonese

Adesso è anche ufficiale, in Napoli-Cremonese di Coppa Italia sarà il suo esordio ufficiale: una partita complicata

E’ in programma martedì alle 21:00 la partita di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, valida per gli ottavi di finale. Un match importantissimo per entrambe le squadre. I partenopei hanno la grande chance di approdare ai quarti, dove incontrerebbero la Roma allo stadio Maradona. Una doppia sfida in pochissimi giorni se si considera pure quella in programma in campionato. Anche i grigiorossi vogliono avanzare il turno, quantomeno per uscire dalla crisi che ha portato all’esonero ufficiale di Massimiliano Alvini.

Sono solo sette i punti conquistati dalla Cremonese in diciotto partite in Serie A, con l’ultimo posto in classifica a -9 dal quartultimo occupato dal Sassuolo. E il club si è tutelato in questo momento affidando la panchina a Davide Ballardini, un maestro di salvezze che ha alle spalle una lunga carriera nel campionato italiano. Una media punti molto alta se paragonata ai suoi predecessori e ai suoi successori, soprattutto al Genoa.

Napoli-Cremonese, è ufficiale: sarà l’esordio di Ballardini

La Cremonese, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha reso noto l’ingaggio di Davide Ballardini: “Il club grigiorosso ha deciso di affidare a Ballardini l’incarico di allenatore della prima squadra, per un contratto che sarà valido fino al 30 giugno 2024. Insieme a lui saranno presenti nello staff tecnico anche Carlo Regno come allenatore in seconda; Francesco Bertini come preparatore atletico; Beni e Tarroni come collaboratori tecnici e Sardini come allenatore dei portieri”. Nei prossimi giorni, ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore.

Per Ballardini, una carriera in Serie A costellata da tante stagioni da ‘subentrato’. Pochi hanno avuto il coraggio di iniziare una stagione con lui o di tenerlo per più anni, anche se i risultati li ha sempre portati a casa. Soprattutto negli ultimi anni, quando il Genoa lo ha richiamato in più di un’occasione per salvare la squadra. La Cremonese vive una situazione tecnicamente disastrosa, dovrà mettere in mostra tutte le sue qualità per salvarla. E il suo esordio sarà proprio allo stadio Maradona in Coppa Italia.