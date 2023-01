Napoli, esce piangendo in barella: l’infortunio è tremendo

Tanta preoccupazione per le condizioni dell’ex calciatore del Napoli, che esce in barella per un infortunio gravissimo

E’ un gennaio ricco di problemi fisici e infortuni per i giocatori, che spesso sono vittima di problemi di natura traumatica e quindi molto sfortunati. E’ il caso anche di Adam Ounas, che a Napoli era arrivato per un’amichevole nel mese di dicembre contro il ‘suo’ Lille, uscito vittorioso per 1-4. L’esterno offensivo algerino ha anche segnato un gol trafiggendo con facilità Alex Meret.

Adesso Ounas, come detto, è al Lille e si diverte in un campionato che conosce molto bene. In questa stagione, ha collezionato tredici presenze tra Ligue 1 e Coupe de France, con un gol e due assist messi a referto. Può far di più per le qualità tecniche che ha, tuttavia il suo stile di vita non è mai stato propenso al sacrificio e lui stesso ha avuto problemi di continuità nel corso di una stagione.

Napoli, tremendo infortunio per Ounas in Lille-Troyes

Dopo due pareggi consecutivi contro Reims e Brest, il Lille ha battuto questo pomeriggio il Troyes con il punteggio di 5-1. Una grande gioia per Paulo Fonseca, che vede la sua squadra al quinto posto, in attesa del Monaco impegnato in casa con l’Ajaccio. Ma anche un grande dispiacere per l’ex allenatore della Roma, che all’8′ del primo tempo ha dovuto sostituire Adam Ounas per un infortunio tremendo. L’esterno offensivo algerino è infatti uscito in barella piangendo, facendosi male da solo perdendo l’equilibrio.

La gamba che ha avuto il problema è quella sinistra, la sua ‘preferita’. Al suo posto, Fonseca ha mandato in campo Edon Zhegrova, ma è molto preoccupato per le condizioni del suo gioiello, che dopo che è stato curato dallo staff medico, è andato in tribuna sorridente ad assistere la partita. Queste le parole di Fonseca: “Ounas sta male, l’infortunio che ha subito sembra molto serio. Non so ancora quanto resterà fuori, dobbiamo aspettare domani per i risultati degli esami”. La sensazione è che l’ex attaccante del Napoli resterà fuori un bel po’.