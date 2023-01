Napoli, esonero prima della partita: scelto il sostituto

L’allenatore potrebbe essere esonerato prima della partita contro il Napoli, con il club che sta valutando l’eventuale sostituto

Il Napoli si appresta a disputare due partite molto importanti. La prima contro la Cremonese, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nei primi quattro ottavi di finale si è capito, fin da subito, il coefficiente di difficoltà della competizione si è dimostrato molto alto. Con l’Inter costretto ai supplementari col Parma, il Milan out col Torino e Roma e Fiorentina avanti vincendo ‘solo’ 1-0. E il club grigiorosso ha cambiato anche allenatore, con l’arrivo di una vecchia volpe come Davide Ballardini.

Oltre alla Coppa Italia, il Napoli sabato concluderà il proprio girone d’andata nel derby campano contro la Salernitana. I granata ieri hanno affrontato l’Atalanta al Gewiss Stadium, in un match conclusosi addirittura 8-2 e con le critiche aspre ricevute dalla squadra di Davide Nicola. La posizione in classifica della Salernitana non è ancora in pericolo, il distacco dal terzultimo posto è di nove punti. Ma presto potrebbe arrivare lo scossone.

Salernitana-Napoli, via Nicola e De Sanctis prima del match

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Salernitana si riflette sul futuro di Morgan De Sanctis, direttore sportivo, e Davide Nicola. L’allenatore dei granata potrebbe essere esonerato nelle prossime ore, dopo la pesante sconfitta di Bergamo con l’Atalanta. Al suo posto, il primo nome è quello di Roberto D’Aversa, ma nella lista di Danilo Iervolino ci sarebbero anche Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici. Ciò che fa specie è che comunque Nicola è l’allenatore che ha salvato la Salernitana la scorsa stagione, quando era in una situazione di classifica e non solo, disastrosa.

Uno scossone che potrebbe verificarsi poco prima della partita contro il Napoli, in programma sabato prossimo alle 18:00. E a dire addio potrebbe essere anche Morgan De Sanctis, che ha allestito la squadra la scorsa estate spendendo oltre quaranta milioni di euro. E chiaramente Iervolino vuole risultati, e se non arrivano inizia a individuare i principali responsabili.