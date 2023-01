Napoli-Cremonese, arbitro a sorpresa: è ufficiale

Domani si disputerà la partita di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, arrivata anche la designazione arbitrale ufficiale

La partita di domani tra Napoli e Cremonese sarà molto importante per il prosieguo della stagione dei partenopei. Andare avanti in Coppa Italia significherebbe trovare la Roma ai quarti, per una doppia sfida in pochi giorni coi giallorossi in pochi giorni considerando anche il campionato. E Luciano Spalletti è affezionato alla competizione, portata a casa proprio quando sedeva sulla panchina della Roma. Ma prima bisogna battere i grigiorossi, che hanno cambiato allenatore da pochissimo: quello di Davide Ballardini allo stadio Maradona sarà l’esordio in panchina.

Ballardini è una vecchia volpe, uno di quelli che ha costruito la propria carriera sulle salvezze all’apparenza impossibili. E invece ci è sempre riuscito, avendo un’ottima media punti e disputando un buon gioco, soprattutto nelle ultime esperienze al Genoa. Domani Luciano Spalletti darà spazio a chi nelle ultime settimane ha giocato meno, come per esempio Giacomo Raspadori e Hirving Lozano, senza dimenticare Diego Demme.

Napoli-Cremonese, arbitra Ferrieri Caputi

La partita, in programma martedì 17 gennaio alle 21:00, sarà diretta dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. L’arbitro sarà coadiuvato dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. Una terna tutta al femminile, una grande occasione per mettersi in mostra in vista delle prossime partite in Serie A per tutte e tre. Lo avevano già fatto il 26 dicembre scorso, in Serie B, in Frosinone-Ternana. Di Bello sarà il quarto uomo e al VAR ci sarà Marini. Rocchi ritiene le tre meritevoli di un altro passo in avanti e la loro speranza è quella che si verifichi la stessa cosa di Qatar 2022.

Per il match di Germania-Costa Rica, della fase a gironi del Mondiale, Collina affidò la direzione della partita a Stephanie Frappart, con Neuza Back e Karen Diaz come assistenti. Dopo la Serie B e la Coppa Italia, Ferrieri Caputi, Di Monte e Trascatti aspettano solo la Serie A. Una bella sorpresa per una partita molto importante per entrambe le squadre, che vogliono andare ai quarti di finale.