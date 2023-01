“La commedia napoletana…”: Spalletti attaccato per il gesto contro la Juve

Il Napoli stravince con la Juventus, ma da Torino attaccano Luciano Spalletti per il gesto a fine partita contro i bianconeri

La straordinarietà della vittoria del Napoli contro la Juventus ha superato i confini nazionali. Del 5-1 si è parlato in ogni angolo del mondo. Perché oltre a essere una sfida importante in chiave scudetto -non decisiva, manca ancora troppo-, è arrivata contro i bianconeri, che non prendevano cinque gol in una partita da trent’anni. Ironia della sorte, li presero proprio contro il Pescara di Massimiliano Allegri. E l’ultima volta, coi partenopei, c’era Diego Armando Maradona nella prima Supercoppa Italiana vinta dagli azzurri.

Oltre alle prodezze di Kvaratskhelia e Osimhen, e all’unico gol della Juventus siglato da Angel Di Maria, di Napoli-Juve si parla anche del gesto di Luciano Spalletti. L’allenatore dei partenopei si è stuzzicato con Massimiliano Allegri in conferenza stampa. “Tu sei più bravo”, “No, tu hai vinto di più” e così via, fino ad arrivare alla scena del saluto, con il video della ‘mano’ di Spalletti che ha fatto impazzire il web e ha, ovviamente, diviso i social.

Da Torino attaccano Spalletti per il saluto ad Allegri

Antonio Paolino, giornalista vicino al mondo Juventus, nel suo editoriale per BianconeraNews.it si è espresso così: “Stona l’atteggiamento di Spalletti, discutibile, col senso della vittoria che passa per non farla pesare all’avversario. Da commedia napoletana l’inseguimento a testa china al collega a fine match. Con eventuali critiche in caso di rifiuto per il saluto, quando lo stesso Spalletti rifiutò di salutare l’allenatore dello Spartak Mosca”. Bisogna anche ricordare che la mancata stretta di mano a Rui Vitoria fu spiegata dallo stesso Spalletti nel postpartita. L’allenatore dei russi voleva salutare quello del Napoli solo dopo aver vinto la gara.

In ogni caso, non c’è il minimo bisogno di scomodare la grande commedia napoletana per un saluto a fine partita, con Allegri e Spalletti che si sono stuzzicati alla vigilia in conferenza. Con l’allenatore della Juventus che ha fatto di tutto per evitare il saluto dopo aver perso. Una cosa che al tecnico dei partenopei non è andata proprio giù.