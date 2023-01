Napoli, che disperazione: salta i big match e se ne va sbattendo la porta

I dirigenti sono disperati per la situazione in cui il big ha cacciato la società: via sbattendo la porta, il Napoli osserva

Possono sempre capitare ‘episodi’ scomodi se un calciatore ha il contratto in scadenza a breve, tra qualche mese, oppure il 30 giugno 2024. Si tratta, per esempio, del caso di Nicolò Zaniolo che ha rifiutato la convocazione di José Mourinho per Spezia-Roma, partita in programma domenica alle 18:00. L’attaccante giallorosso vuole cambiare aria, ha voglia di un contratto più lungo e soprattutto più ricco, magari anche all’estero. Sì, perché secondo SerieANews.com, su Zaniolo c’è mezza Premier League disposta a investire sulle sue qualità.

Qualità che però la Roma non ha intenzione di ‘regalare’, ed è per questo che ha fissato un prezzo che va dai 35 ai 40 milioni di euro. Questo perché l’Inter ha diritto al 15% sulla futura rivendita e il club giallorosso vuole tornare a reinvestire i soldi sul mercato prendendo Frattesi. Una situazione molto spigolosa per Tiago Pinto, visto che Zaniolo potrebbe anche saltare le prossime partite, compresa quella con il Napoli.

Napoli, Zaniolo salta il big match? Le ultime

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nella mente di Tiago Pinto c’è disperazione per la vicenda in cui Zaniolo ha coinvolto il club. La rottura è totale, lui vorrebbe andare alla Juventus o al Milan -in lotta con il Napoli per lo scudetto-, ma il mercato è solo in Premier. Il West Ham ha formulato un’offerta con obbligo di riscatto condizionato, ma la Roma deve mettere a bilancio la cessione del suo attaccante entro il 30 giugno. Ed è così che si farà avanti il Tottenham, con Conte che è un grande estimatore del giocatore.

Sta di fatto che la Roma potrebbe non risolvere la situazione Zaniolo nei prossimi giorni e lui potrebbe rifiutare anche la convocazione contro il Napoli, nel match del prossimo turno di Serie A. In ogni caso, sono previste delle sanzioni per l’attaccante giallorosso, visto che è partito tutto da lui e pare che abbia rotto anche con lo spogliatoio.