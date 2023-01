Salernitana-Napoli, è successo davvero: tifosi spiazzati a Salerno

Questo pomeriggio si disputerà una grande partita all’Arechi e sarà, ovviamente, tra Salernitana e Napoli, una partita molto sentita per i tifosi granata

La partita di questo pomeriggio tra Salernitana e Napoli sarà molto importante per entrambe le squadre. Il club granata ha esonerato Davide Nicola qualche giorno fa, ma quando si è reso conto che le alternative non erano all’altezza, Iervolino ha scelto di richiamarlo. La scorsa giornata, la Salernitana ha subito ben otto gol dall’Atalanta nella sconfitta del Gewiss Stadium. Nello stesso weekend, il Napoli ha battuto la Juventus 5-1 ed è al primo posto a +9 sul Milan secondo.

Un campionato molto diverso tra le due squadre, ma nove sono anche i punti che separano la Salernitana dal terzultimo posto. L’obiettivo dei granata è quello della salvezza e per adesso Nicola sta riuscendo nel suo obiettivo. Nel match di oggi, comunque, c’è un dato sorprendente: non ci sarà il sold-out per una delle partite più attese dai tifosi della Salernitana.

Salernitana-Napoli, niente sold-out all’Arechi

Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana.com, l’Arechi non vedrà il sold-out per Salernitana-Napoli, che invece era previsto per questa stupenda partita. Sugli spalti sono previsti non più di 18 mila spettatori, con 10 mila biglietti venduti più gli 8 mila abbonati. Forse le condizioni metereologiche svantaggiose dovute alla pioggia hanno condizionato la prevendita dei biglietti. La Curva Nord non è ancora accessibile e questo rallenta un po’ il tutto.

Il Napoli dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia, che ha già saltato il match di Coppa Italia contro la Cremonese per influenza. Il georgiano non avrebbe sicuramente giocato dall’inizio quella partita, come invece avrebbe fatto all’Arechi. Al suo posto è previsto l’impiego di Eljif Elmas, in gran forma, anche se sono alte le chance di vedere Giacomo Raspadori a sinistra. Nicola, invece, dovrebbe puntare sulla difesa a quattro per tenere di più in difesa le folate offensive del Napoli, cosa che non è successa con Milan e Atalanta utilizzando la difesa a tre.