Calciomercato, salti di gioia per il Napoli: ha accettato l’offerta

Il Napoli sta trattando per un obiettivo importante in questa sessione di mercato, che avrebbe accettato l’offerta di Giuntoli

Il mercato di gennaio del Napoli si è concentrato su Bartosz Bereszynski, che nella rosa di Luciano Spalletti va a occupare quello slot di vice Di Lorenzo. Gli ha fatto posto Alessandro Zanoli, che ha fatto il percorso inverso andando alla Sampdoria. Mentre nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficiale anche lo scambio con la Fiorentina che vedrà Pierluigi Gollini vestire la maglia azzurra, con Salvatore Sirigu alla viola. Ma Giuntoli sa bene che il mercato non dorme mai e sta lavorando a un grande obiettivo per la prossima estate.

Si tratta di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers, che è seguito dal Napoli con attenzione. Ha giocato un bellissimo Mondiale con il Marocco ed è stato decisivo nella splendida cavalcata, interrotta solo dalla Francia in semifinale. Il suo arrivo non è scontatissimo, anche se il club partenopeo ha fatto dei passi avanti nella trattativa, tenendo sempre un occhio di riguardo per le offerte delle inglesi.

Napoli, Ounahi ha accettato l’offerta

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Ounahi ha trovato un accordo con il Napoli. La destinazione è del tutto gradita, quindi adesso manca l’accordo tra il club partenopeo e l’Angers. La richiesta è molto alta, va oltre i 25 milioni di euro, e Giuntoli non si spinge -almeno finora- oltre i 20 milioni. L’accordo con il centrocampista marocchino è un’ottima base di partenza per far calare le pretese degli angioini. Anche la posizione in classifica non impone di strafare molto, visto l’ultimo posto in Ligue 1 con soli otto punti.

Da quando è tornato dal Mondiale, Ounahi ha saltato sei partite tra Ligue 1 e Coupe de France, scendendo in campo solo 30′ con il Clermont. Il suo contratto scadrà nel 2026 e ci sono anche altri club su di lui oltre al Napoli: come per esempio il Leeds, ma anche l’Aston Villa e un timido interesse del PSG. Tutte hanno sicuramente più possibilità economiche dei partenopei, che però hanno incassato il sì del centrocampista marocchino.