Napoli, l’avvocato di De Laurentiis chiarisce: la notizia che rasserena i tifosi

Prende la parola l’avvocato di Aurelio De Laurentiis in sede penale riguardo le ultime notizie sull’acquisto di Osimhen da parte del Napoli

La penalizzazione inflitta alla Juventus di quindici punti ha fatto infuriare tutto il mondo bianconero. Il sistema messo in piedi dal club, nel corso degli anni, non basta ai tifosi e addetti ai lavori per pensare che la Juve in qualche modo abbia sbagliato. Si parla tanto della trattativa che il Napoli ha condotto per acquistare Victor Osimhen dal Lille. Aurelio De Laurentiis sborsò oltre 50 milioni di euro cash, più il cartellino di: Palmieri, Manzi, Liguori e Karnezis valutati in totale 20 milioni.

Ieri l’edizione di Repubblica aveva parlato del procuratore Chinè che vorrebbe approfondire l’indagine. In ogni caso, il Napoli è già stato prosciolto dalla Giustizia Sportiva. Non si può calcolare il valore di un giocatore, e infatti la Juventus non è stata punita per la singola operazione, ma per un sistema messo in piedi dalla dirigenza per alterare il bilancio del club. Da qui la penalizzazione di 15 punti, che inevitabilmente condizionerà la stagione in corso.

Napoli, parla l’avvocato Fulgeri sulla vicenda Osimhen

Gino Fabio Fulgeri, avvocato di De Laurentiis in sede penale, ha parlato della questione Osimhen. Di seguito, le dichiarazioni all’edizione di oggi di Repubblica: “La trattativa Osimhen è l’unica sulla quale ci sono delle indagini e il Napoli è convinto di dimostrare tutta la regolarità dell’operazione”. Mentre per quanto riguarda la Giustizia Sportiva, anche in quel caso il club partenopeo appare molto sereno. La dirigenza sta respingendo ogni tipo di accostamento a ciò che è successo alla Juventus.

Ciò che succederà lo dirà solo il tempo, è chiaro, ma i tifosi del Napoli dopo le parole degli avvocati del club possono essere un po’ più sereni. Sta di fatto che andrà valutato, per la Juventus, il falso in bilancio e la manovra stipendi che potrebbero portare a conseguenze ben più gravi di un -15. Mentre De Laurentiis appare molto tranquillo per la trattativa Osimhen con il Lille.