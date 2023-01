“Orribile…”: Napoli, il retroscena è durissimo. Tifosi spiazzati

Napoli, attenzione al retroscena che arriva all’improvviso. Tifosi spiazzate dalle parole del top player. Ecco il motivo e i dettagli.

Un 2023 ripreso alla grandissima, esattamente laddove la formazione di Luciano Spalletti aveva lasciato. Il Napoli sta dominando questo campionato, dopo essersi portato a ben dodici e tredici punti dalle milanesi e dalle capitoline che inseguono. Merito di una mentalità che ha rivisto l’undici azzurro rialzarsi subito dopo lo scivolone di Milano e regolato immediatamente i conti con le altre big che avevano provato ad insidiare il primato del club partenopeo.

Basterà domandare alla Juventus di Massimiliano Allegri, che era stata scacciata via a meno dieci punti. Ancor prima della penalizzazione e della stangata della Giustizia Sportiva. Una gara vinta per 5-1 dal Napoli, complice anche la rete di Amir Rrahmani. Dopo un lunghissimo infortunio, il kosovaro è finalmente rientrato a pieno regime nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Ed è subito tornato ad essere leader di una difesa che con Kim è la migliore del campionato per gol concessi.

Napoli, Rrahmani rompe il silenzio e svela tutto: il retroscena è durissimo, tifosi spiazzati

Amir Rrahmani che è stato intervistato quest’oggi dalla radio ufficiale del Napoli. L’azzurro è stato protagonista di una lunghissima chiacchierata, dove ha toccato più temi. Su tutti, quello inerente al lungo infortunio che dalla trasferta di Cremona lo ha tenuto fuori sino alla gara con l’Inter, dello scorso 4 gennaio. “È stata dura restare fuori – ha raccontato l’ex centrale del Verona – Ho avuto un infortunio davvero orribile. Per fortuna l’ho superato nel migliore dei modi, grazie anche al lavoro fatto con lo staff medico”.

E ancora, Rrahmani continua: “Il rischio di non tornare al 100% c’era ed era plausibile. È andata tutto bene, sono grato ai fisioterapisti del Napoli. Non vedevo l’ora di rientrare”. Un retroscena durissimo, che ha spiazzato anche parte dei tifosi all’ascolto. Per fortuna di Spalletti e del Maradona, però, Rrahmani è rientrato al meglio ed è di nuovo importante nello scacchiere dei partenopei. L’infortunio, ormai, è soltanto un brutto ricordo.