Napoli-Roma, De Laurentiis sorpreso in tribuna: ecco cos’è successo

Poco prima dell’inizio di Napoli-Roma, i tifosi non si sono contenuti alla vista di Aurelio De Laurentiis: ecco cos’è successo

Sembra passata una vita dal doppio ritiro del Napoli tra Dimaro e Castel di Sangro. Un periodo costellato di critiche, soprattutto in Trentino, per gli addii dei vari Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Inisgne e Mertens. Solo dopo sono arrivati gli acquisti che hanno poi fatto bene, come per esempio Kim, ma anche Raspadori e Simeone. E Kvaratskhelia non era ancora quel che poi è diventato. Nello specifico, chi ha subito più critiche di tutti è stato Aurelio De Laurentiis, che ora raccoglie i frutti del suo operato.

De Laurentiis ha voluto rivoluzionare la rosa, ha seguito l’esempio portato avanti dal Milan con una rosa giovane e di altissimo livello. Ha avuto ragione abbassando il monte ingaggi e questa sera, al momento del suo arrivo allo stadio Maradona, ha ricevuto una bella sorpresa da parte i tifosi. I cori contro e le critiche dei mesi scorsi hanno fatto posto, invece, a ben altro.

Napoli, la bella accoglienza dei tifosi a De Laurentiis

Al momento del suo arrivo allo stadio Maradona, all’interno del consueto pulmino, i tifosi del Napoli hanno avvolto De Laurentiis con il loro affetto, cantando: “Devi vincere!“. C’è unione tra l’ambiente e il club partenopeo verso un obiettivo comune, lo scudetto, che manca precisamente da trentatré anni. Manca ancora un girone alla fine del campionato, ci sono tanti punti a disposizione e il calcio ha insegnato che niente è scontato. Tuttavia, il Napoli ha accumulato un vantaggio considerevole per pensare di poter vincere in scioltezza.

Ed è questo ciò che vogliono i tifosi e il presidente De Laurentiis. Il Napoli nel girone d’andata ha conquistato ben cinquanta punti, il terzo miglior punteggio della storia della Serie A. Meglio hanno fatto solo la Juventus e l’Inter nel 2013/14 e nel 2006/07. E sarà molto interessante per i tifosi capire se la squadra di Spalletti manterrà questo score.