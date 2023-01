Napoli-Roma, Spalletti cala l’asso: pronta la mossa per bloccare Mourinho

Luciano Spalletti lavora alla formazione del Napoli in vista del big match di questa sera contro la Roma di Josè Mourinho.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha disputato una prima parte di stagione a dir poco straordinaria. Gli azzurri hanno dominato il girone di andata, lasciando le briciole agli avversari e subendo una sola sconfitta in tutta la prima parte di stagione. Il Napoli è primo ed ha chiuso il girone di andata a più 12 sulla seconda, il Milan campione d’Italia. Un dato chiaro che evidenzia i numeri del club partenopeo.

Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono la coppia d’oro del club azzurro, una coppia che ha trascinato la squadra a suon di gol e grandi prestazioni. Il club partenopeo non si ferma e oltre alla coppia d’oro c’è una grande squadra alle spalle, ben equilibrata in tutti i reparti del campo.

Questa sera il Napoli affronterà la Roma di Josè Mourinho, una squadra che già all’andata ha mostrato di saper creare difficoltà agli azzurri. All’Olimpico fu Osimhen a decidere il match con un gran gol e ora c’è attesa per la rivincita. La capolista parte favorita, ma la Roma è una delle squadre più in forma del nostro campionato.

Napoli-Roma, Spalletti sorprende tutti

Non solo Kvaratskhelia e Osimhen perchè, nonostante alcune premesse della vigilia, il tecnico starebbe pensando di riproporre ancora Matteo Politano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico non farà a meno dell’ex esterno di Inter e Sassuolo, cresciuto nelle giovanili giallorosse. Il ragazzo dà profondità ed è fondamentale per Osimhen. Questo tridente è stato quello più utilizzato nel corso di questa stagione ed il tecnico non vuole cambiare in un momento cosi importante.

Secondo la rosea solo panchina per il macedone Elmas, uno degli uomini più in forma del momento. Il ragazzo partirà dalla panchina e potrà dare una mano a gara in corso, come spesso capitato nel corso di questa stagione. Napoli-Roma, Spalletti sembra aver deciso l’undici per il big match del Maradona.