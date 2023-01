🏆 Napoli, Scudetto revocato alla Juventus? L’annuncio fa sperare i tifosi

La sentenza sulle plusvalenze della Juventus apre anche scenari che potrebbero riguardare il Napoli e lo Scudetto.

“Illecito grave, ripetuto e prolungato”, questo in sintesi il contenuto che la Corte d’Appello Federale ha dato dopo la sentenza del -15 inflitto alla Juventus. La sensazione è però che questo si tratti solo di un primo colpo per il club bianconero. Sulla testa del club di proprietà degli Elkann pende infatti anche il filone degli stipendi, con altre sentenze che potrebbero ulteriormente peggiorare la situazione dei bianconeri.

Naturalmente l’uscita delle motivazioni della sentenza ha scatenato un acceso dibattito tra chi la ritiene eccessiva, quasi un accanimento nei confronti del club bianconero e chi invece la ritiene giusta, se non addirittura poca cosa rispetto a quello che potrebbe accadere. Il giornalista Paolo Ziliani è del secondo partito e su Twitter si lascia andare ad una considerazione.

“Illecito sportivo intenzionale provato, confessato e soprattutto protratto nel tempo.” ha twittato Ziliani. “Non c’è solo il pericolo, con i prossimi processi, della revoca del titolo 2019/20, ma anche della cancellazione degli Scudetti vinti precedentemente.” il tutto poi con una postilla personale “come sarebbe giusto e come sostengo da tempo”. Insomma per la Juventus i problemi potrebbero non solo essere in questo e nei prossimi campionati, ma anche per quanto riguarda i tornei precedenti.

Juventus, a rischio gli Scudetti degli ultimi anni: al Napoli il titolo del 2017/18 e 2018/19?

Secondo Ziliani adesso per la Juventus si apre il concreto rischio di perdere anche gli Scudetto vinti nei precedenti campionati. Quello del 2019/20, qualora passasse questa linea di giudizio, andrebbe all’Inter. La cancellazione dei precedenti però riguarderebbe anche il Napoli, visto che gli azzurri arrivarono in quegli anni per ben due volte alle spalle dei bianconeri.

Il club di De Laurentiis infatti, in quelle stagioni allenato prima da Maurizio Sarri e poi da Carlo Ancelotti, concluse la stagione al secondo posto in classifica e, in caso di revoca del titolo dei bianconeri, sarebbe quindi la squadra a cui andrebbe ‘a posteriori’. Nella memoria dei tifosi azzurri il secondo posto nell’annata di Maurizio Sarri e una ferita ancora aperta e certamente uno Scudetto ‘a posteriori’ in quell’anno potrebbe essere solo una magra consolazione.