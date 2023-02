Calciomercato Napoli, via a prezzo di saldo e gol: che rimpianto

C’è un rimpianto forte sul calciomercato del Napoli: è andato via a prezzo di saldo e ha anche segnato un gol questa sera

Il Napoli ha concluso la sua sessione di calciomercato acquistando Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszynski, che nella rosa di Luciano Spalletti sostituiscono Salvatore Sirigu e Alessandro Zanoli. Due pedine importanti per il tecnico che può avere delle alternative valide per i prossimi mesi. Ma c’è un giocatore seguito assiduamente da Cristiano Giuntoli nelle scorse settimane: è Azzedine Ounahi, centrocampista che l’Angers qualche giorno fa ha ufficialmente ceduto al Marsiglia.

Ounahi ha giocato un bellissimo Mondiale con la maglia del Marocco, raggiungendo il quarto posto. E’ il massimo risultato mai raggiunto da una selezione africana. E lui è stato decisivo, insieme a Boufal, Ziyech e agli altri eroi marocchini. Il Napoli, però, non ha concretizzato il suo acquisto, il giocatore ha scelto il Marsiglia e questa sera ha esordito contro il Nantes in Ligue 1.

Napoli, gol di Ounahi con il Marsiglia all’esordio

Il Marsiglia ha battuto il Nantes in trasferta per 0-2 grazie all’autogol di Joao Victor e al gol di Ounahi al 92′. Il centrocampista marocchino era subentrato al 74′ al posto di Sanchez e subito è andato in gol, trovando la prima gioia in stagione dopo i sei mesi drammatici all’Angers. Per gli angioini, infatti, la Ligue 2 si materializza sempre di più, ogni giornata che passa. L’OM ha preso Ounahi per 8 milioni di euro più 2 di bonus, una cifra irrisoria considerando quella che era la richiesta iniziale dell’Angers: almeno 25 milioni.

Azzedine Ounahi with a lovely move to put Marseille within two points of league leaders PSG. The Morrocan star bags on his debut! ⚽️ What’s a goal pic.twitter.com/wwaSRCLcNg — Moses Babelduo (@MosesBabelduo) February 1, 2023

Il gol di Ounahi fa, tra l’altro, aumentare il rimpianto del Napoli per il gran colpo mancato. Un bell’assist di Clauss con il centrocampista marocchino che attacca lo spazio, dribbla il difensore avversario e poi batte Lafont. La speranza per i tifosi dell’OM è quella che il giocatore resti a lungo.