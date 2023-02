De Laurentiis, la notizia è una goduria: è successo prima di Spezia-Napoli

Vigilia dolce per Aurelio De Laurentiis. In attesa di Spezia-Napoli, il patron azzurro può sorridere: ecco cosa è successo questo pomeriggio.

Il Napoli è chiamato domani alla trasferta de La Spezia. Una gara che gli uomini di Spalletti sanno di non poter prendere sottogamba visto che gli avversari hanno bisogno di punti salvezza. Napoli concentratissimo, anche perché il derby tra Inter e Milan potrebbe essere per gli azzurri l’occasione per allungare su almeno una delle due milanese, se non addirittura, in caso di pareggio a San Siro, su entrambe.

De Laurentiis è in trepidante attesa per il Napoli, ma nel frattempo si gode anche il ritorno alla vittoria per l’altra squadra di sua proprietà: il Bari. I galletti infatti, dopo un periodo non facile con due ko consecutivi contro Palermo e Perugia, e il conseguente rischio di uscire fuori dalla zona play off, si riscattano brillantemente con la vittoria esterna in casa della SPAL di Daniele De Rossi. Il tutto in un match che è stato un’altalena di emozioni.

Una vittoria che consente al Bari di salire a quota 36 punti in classifica. Quinto posto a soli due punti dal Sudtirol e a sole quattro lunghezze dalla seconda piazza che significherebbe promozione diretta. Un risultato che, alla vigilia del campionato, sarebbe stato considerato folle, ma che, arrivati a questo punto, potrebbe essere un obiettivo realistico da conseguire. Certo, poi si aprirebbero tutti i discorsi sulla multiproprietà, ma nel frattempo i tifosi del galletti sognano in grande e la vittoria con la SPAL alimenta le loro ambizioni.

Bari, il successo sulla SPAL di De Rossi fa sorridere De Laurentiis

Quella contro la SPAL è stata una gara dalle mille emozioni per i tifosi di entrambe le squadre. Alla fine la spunta di misura il Bari, ma i padroni di casa sono andati vicinissimo al clamoroso pareggio dopo che, a metà secondo tempo, il risultato recitava 1-4. De Rossi, che nelle scorse giornate è entrato in aperta polemica con la dirigenza per alcune scelte di mercato, ha provato a ribaltarla con i cambi e per poco non ci riusciva.

Merito anche dell’ex compagno di squadra alla Roma, Radja Nainggolan, il quale dopo il suo ingresso in campo ha trascinato i padroni di casa con un gol ed un assist. Il Bari si era portato anche sul 1-4 con le reti di Folorunsho, Cheddira, Esposito e Antenucci. La SPAL come detto ha provato a riprenderla con Nainggolan, gol e assist per Moncini e Celia, ma alla fine il risultato al 90′ ha continuato a sorridere al Bari.