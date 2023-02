Napoli, c’è una grande paura per i tifosi presenti al Picco con lo Spezia

I tifosi del Napoli residenti a Bologna sosterranno la squadra di Spalletti nella gara del Picco contro lo Spezia ma esiste un timore

Il Napoli cerca a La Spezia un nuovo successo per mantenere il solco creato durante le prime venti giornate. La sfida del Picco comporterà una piccola insidia extra per gli azzurri, poiché impegnati contro una delle quattro formazioni ad essere ancora a zero in un preciso aspetto dei gol subiti.

Per la gara di domenica a pranzo, intanto, sorge un problema. Le perplessità sono state sollevate in queste ultime ore dal Club Napoli Bologna. Le perplessità dei tifosi del Napoli residenti a Bologna sono state raccolte da ‘La Repubblica” in un’intervista al presidente del club Maurizio Criscitelli.

Spezia-Napoli, presidente Club Napoli Bologna: “Noi nei Distinti, di chi la responsabilità se dovesse succedere qualcosa?”

La squadra di Luciano Spalletti, al Picco di La Spezia, potrà contare sul supporto di quei tifosi non residenti in Campania. Il divieto di trasferta delle scorse settimane è infatti valido soltanto per questi ultimi.

Contro lo Spezia saranno presenti ad esempio i tifosi del Club Napoli Bologna. A ‘La Repubblica’ ha parlato Maurizio Criscitelli, presidente del club. Come già accaduto nel derby con la Salernitana, si pone il problema della collocazione dei sostenitori azzurri.

“Ho inviato due Pec, una alla Prefettura di Napoli e l’altra a quella di La Spezia per comunicare la nostra presenza”, ha spiegato Criscitelli. “Noi saremo nei Distinti, accanto ai tifosi avversari. La mia non è preoccupazione ma non è sicuramente una situazione piacevole considerando gli incidenti che si sono verificati nell’ultima partita dello scorso campionato”, ha detto ancora il presidente del club bolognese.

“Con un pizzico di buon senso, sarebbe stato meglio vedere la partita in un settore soltanto nostro. Purtroppo non sarà così e allora mi faccio una domanda: se dovesse succedere qualcosa, di chi sarebbe la responsabilità?”, ha concluso Criscitelli che ha poi detto di augurarsi chiaramente una giornata vissuta all’insegna dello sport.