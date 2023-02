😱 Contro lo Spezia nessuno ci è ancora riuscito: Napoli, il dato a sorpresa

Il Napoli di Spalletti deve fare molta attenzione ad un dato che caratterizza lo Spezia in questa Serie A: solo altre 3 come i bianconeri

Contro lo Spezia, il Napoli cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Luciano Spalletti vuole proseguire il suo momento positivo ed agitare la formazione ligure, reduce da due sconfitte consecutive. I bianconeri sono scivolati al quartultimo posto in classifica sebbene mantengano un vantaggio di cinque lunghezze.

La formazione di Gotti ha vinto soltanto una gara da quando è ripreso il campionato in seguito alla sosta del Mondiale. Tuttavia vanta un numero che fa invidia a diverse squadre del massimo campionato italiano. Il Napoli può cancellarlo per la prima volta.

Napoli, occhio allo Spezia: è una delle quattro squadre che non hanno ancora subito gol su calcio di rigore in questa Serie A

La squadra di Luciano Spalletti nelle prime venti giornate ha accumulato 35 punti in più rispetto allo Spezia ma, nonostante ciò, i liguri sono in grado di sfoggiare un numero che fa invidia a ben 16 formazioni della Serie A.

Come riferito da ‘Opta’ alla vigilia della ventunesima giornata, infatti, i bianconeri sono una delle quattro squadre della massima serie italiana a non aver mai subito un gol su calcio di rigore in questa stagione. Un dato che condivide con altre tre compagini: Monza, Roma ed Hellas Verona.

Lo Spezia ha subito la concessione di un solo calcio di rigore fino a questo momento. Ciò è avvenuto nel corso della sfida del 2 ottobre contro la Lazio. A Roma, la partita è terminata con un risultato rotondo nei confronti della squadra di Maurizio Sarri (4-0), tuttavia, Barlomiej Dragowski ha disinnescato il calcio di rigore battuto da Ciro Immobile.

Finora, il Napoli ha avuto cinque rigori a favore e ne ha segnati 40, con l’80% di realizzazione. La squadra ad aver conquistato più tiri dal dischetto è invece l’Atalanta con 8 (6 trasformati). Gli orobici sono seguiti dagli azzurri, dalla Roma (5, 3 realizzati) e dal Sassuolo (5, 4 a segno).