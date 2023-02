Calciomercato, incredibile Zaniolo: giocherà con una bandiera del Napoli

Ha del clamoroso ciò che succede intorno a Nicolò Zaniolo, che può lasciare la Roma nelle prossime ore e giocare con una bandiera del Napoli

La situazione che sta vivendo Nicolò Zaniolo alla Roma ha del surreale. Ha scelto di non rispondere alla convocazione di José Mourinho e rinunciare, dunque, alla partita con lo Spezia. Da quel momento ha rotto con l’ambiente giallorosso, scegliendo di andar via. Tuttavia, ha rifiutato le offerte della Premier League, dal Leeds al Bournemouth. Voleva il Milan, che però non ha mai avuto a disposizione i soldi per un colpo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.

Ecco perché si è anche pensato di ricomporre i pezzi di questo puzzle distrutto, con Zaniolo che ha scritto una lettera pubblicata dall’ANSA diretta alla Roma e ai suoi tifosi. Tuttavia, nelle prossime ore l’attaccante giallorosso potrebbe andar via e giocare con un ex Napoli, ovvero Dries Mertens. L’esperienza in Turchia si concretizzerebbe e avrebbe del clamoroso viste le premesse di questa situazione.

Zaniolo al Galatasaray: accordo vicino

Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, Nicolò Zaniolo ha accettato l’offerta del Galatasaray. Il calciomercato turco chiuderà mercoledì e il club ha ancora tempo per alzare l’offerta da 15 milioni di euro più 7 di bonus facilmente raggiungibili. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo, con la Roma che potrà liberarsi di quella che era diventata una vera e propria zavorra. E avrà la possibilità di incassare una cifra importante per un giocatore che ha segnato solo un gol in campionato, per oltre 20 milioni di euro. Zaniolo si è convinto e con ogni probabilità giocherà insieme a Mauro Icardi, Lucas Torreira e Dries Mertens, una bandiera del Napoli che è in Turchia dalla scorsa estate.

Il Galatasaray è primo in classifica in Super Lig, ha battuto oggi il Trabzonspor grazie alle reti di Icardi e Mertens e a breve può accogliere anche Zaniolo. L’attaccante giallorosso nel suo contratto con il club turco vuole anche una clausola da circa 30-35 milioni per tornare in Italia in futuro.