“Se…”: Napoli, il commento sulla rimonta dell’Inter che spiazza i tifosi

Arriva il commento in diretta sulla possibile rimonta dell’Inter che spiazza i tifosi del Napoli dopo il derby

L’Inter ha vinto il derby di Milano contro il Milan per 1-0, grazie al gol di Lautaro Martinez. Una partita giocata molto bene dai ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno fallito più volte il raddoppio. Scelte di formazione discutibili di Stefano Pioli, che ha lasciato in panchina Rafael Leao per oltre 50′, schierandosi con la difesa a tre con Messias mezzala. I nerazzurri hanno approfittato di un’indecisione della difesa su palla inattiva e hanno colpito con El Toro, mettendo un bel mattone sul secondo posto.

Il distacco dal Napoli è ancora considerevole, di ben tredici punti. E’ inevitabile, però, che una squadra come l’Inter si guardi in avanti, nonostante i punti di vantaggio sulla terza siano solo tre. La stagione della squadra di Inzaghi è comunque positiva a prescindere dal piazzamento finale in campionato, visto il grande cammino nelle coppe. Ne ha parlato il giornalista Stefano Borghi.

Napoli, il commento di Borghi sulla stagione dell’Inter

Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha parlato nel corso del post-partita di Inter-Milan della stagione dei nerazzurri: “Se il Napoli fosse stato anche solo ottimo e non straordinariamente incredibile, l’Inter sarebbe a -5 in corsa su tutti i fronti senza Brozovic e Lukaku per gran parte della stagione”. Un commento che comunque spiazza un po’ i tifosi, anche perché non si ha la controprova. L’Inter ha avuto una flessione in questa prima parte di stagione con Brozovic a disposizione, come con Lazio, Udinese e il derby dell’andata.

Lukaku si è infortunato a inizio stagione, anche se Inzaghi ha trovato un grande Dzeko. La stagione dell’Inter resta comunque positiva, vista la vittoria della Supercoppa Italiana e la semifinale di Coppa Italia ancora da giocare contro la Juventus. E poi c’è la Champions League, il passaggio del turno con un grande Barcellona nel girone che oggi è primo in Liga e che disputerà i playoff dell’Europa League. E’ a -13 dal Napoli e le prime due della classe se la vedranno con le ultime due: Samp e Cremonese.