L’Inter vince il derby: Inzaghi lancia la sfida a Spalletti?

Mister Inzaghi trionfa ancora una volta nel derby fra Inter e Milan. Le sue parole nel post-partita sono riferite anche al Napoli di Spalletti. Un gol di Lautaro Martinez è bastato all’Inter per vincere il derby di ritorno contro il Milan. Una vittoria di misura, che non rende del tutto giustizia in termine di reti alla prestazione offerta dai nerazzurri. La squadra di Stefano Pioli non è mai riuscita veramente a contrastare i rivali diretti da Simone Inzaghi, che invece hanno mantenuto il pallino del gioco senza troppe difficoltà. Soltanto l’ingresso in campo di Rafael Leao ha smosso gli equilibri ma il risultato non ha subito variazioni. Il risultato conseguito permette ai nerazzurri di restare secondi in classifica alle spalle del Napoli. Fra le due formazioni però non si può parlare di una vera lotta scudetto, perché gli azzurri godono di 13 punti di vantaggio e anche di una condizione fisica e mentale che fa credere alla continuità del percorso intrapreso. L’ha commentato anche l’ex calciatore Marco Materazzi, che attraverso i microfoni di ‘DAZN’ ha invitato la squadra nerazzurra a non fare calcoli sul Napoli, ma a godersi il momento.

Inter, Inzaghi sul Napoli: “Focalizzati su noi stessi”

Dello stesso avviso dell’ex difensore è l’allenatore Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro invita i suoi a soffermarsi sul cammino che stanno compiendo, godendo dei successi che giungono senza proiettarsi sul confronto con le avversarie. A ‘DAZN’ l’allenatore ha dichiarato: “Potevamo avere più punti in campionato, ma ora si guarda soltanto in avanti. Non guardiamo al Napoli, ma a noi stessi. Dobbiamo rimanere focalizzati su ciò che stiamo facendo, perché dopo la sconfitta di ottobre con la Roma eravamo noni in classifica. Dopo quel momento abbiamo fatto 10 vittorie in 13 partite”.

In merito a quanto mostrato nel derby il tecnico invece ha affermato: “Ho fatto i complimenti a tutti. I ragazzi sono rimasti concentrati, attenti, e abbiamo stra-dominato. Vincere due derby in 20 giorni è una grande soddisfazione, ora guardiamo avanti con fiducia. Pensiamo a recuperare al meglio sia Lukaku che Brozovic, che ci sono mancati per molto tempo”.