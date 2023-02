Il Napoli gongola dopo la vittoria: la notizia è impressionante

La notizia data dai giornalisti sui social è impressionante, il Napoli continua a gongolare dopo la vittoria per le prestazioni mostruose

Il Napoli ha battuto anche lo Spezia questo pomeriggio al Picco con la doppietta di Osimhen e il rigore segnato da Khvicha Kvaratskhelia. Gol che fanno bene ai partenopei che dopo un primo tempo ben giocato dai liguri in fase difensiva, hanno saputo stabilire le gerarchie del campionato e salire a 56 punti. Un ottimo risultato per la squadra di Luciano Spalletti, che da domani in poi si concentrerà sulla Cremonese. La sfida è in programma domenica alle 20:45 e l’obiettivo è riscattare la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.

Della vittoria del Napoli hanno parlato vari giornalisti, tra cui Paolo Ziliani e Maurizio Pistocchi. In particolare, quest’ultimo ha scritto sul suo profilo Twitter: “Come un branco di squali, il Napoli studia la preda fino ad attaccarla al momento giusto. E col sangue, attacca. Inarrestabile. Lo Spezia si difende per tutta la partita ma prende tre gol, niente da fare”. Parole chiare, che hanno riassunto più o meno com’è andata la partita al Picco.

Spezia-Napoli, le parole di Ziliani sul successo azzurro

Paolo Ziliani, giornalista, su Twitter ha rilasciato un bel commento sulla vittoria del Napoli contro lo Spezia: “Il Napoli è una meravigliosa squadra con una coppia meravigliosa. Kvara e Osimhen spediscono la squadra di Spalletti nello spazio. Tutti li cercano con il cannocchiale, dall’Inter in giù”. Effettivamente le inseguitrici sono state seminate fino a questo momento dai partenopei, che dopo La Spezia si sono trovati addirittura a +16 sulla coppia al secondo posto formata da Inter e Roma.

E’ chiaro che Spalletti cerca di tenere alta la tensione, anche se è complicato. La leva di queste settimane dell’allenatore del Napoli è che anche altre squadre potranno fare un grande filotto di vittorie. Ed è vero, anche se a breve rientreranno anche gli impegni delle coppe europee che potrebbero portare più di qualche problema alle big. Resta da capire chi ne approfitterà.