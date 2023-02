🔴 Eintracht-Napoli, è scoppiato uno scandalo: club in subbuglio

Scoppia uno scandalo in vista del match di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli: il club è in subbuglio

L’Eintracht Francoforte sta vivendo un periodo molto positivo in Bundesliga. L’ultima sconfitta in campionato è datata 29 ottobre e la distanza dal Bayern Monaco capolista è di soli cinque punti. L’obiettivo è quello di entrare almeno nei primi quattro posti per qualificarsi in Champions League, il percorso è ancora molto lungo e la classifica è corta. I ragazzi di Glasner dovranno dare il massimo nelle prossime partite, già a partire dalla trasferta di Colonia. Poi il 21 febbraio è in programma al Deutsche Bank Park l’andata degli ottavi di Champions contro il Napoli.

Una partita importante, che come le altre potrebbe ricevere una scossa non indifferente dai fatti emersi nelle ultime ore. L’Eintracht è in subbuglio perché il suo presidente, Peter Fischer, è indagato per consumo e possesso di cocaina.. Una notizia riferita da diversi media teschi, tra questi la testata ‘Suddeutsche Zeitung’, che ha fatto un po’ il punto della situazione.

Eintracht-Napoli, indagine sul presidente Fischer

Secondo quanto riferito da Suddeutsche.de, le autorità tedesche hanno avviato un’indagine su Peter Fischer, presidente dell’Eintracht Francoforte, su sua moglie e su suo figlio di 25 anni. L’indagine sarebbe iniziata perché il figlio minore di Fischer, di 13 anni, avrebbe fatto uso di cocaina a scuola insieme a un amico. La madre di quest’ultimo ha scoperto la situazione e avvisato la polizia, che avrebbe perquisito l’appartamento del presidente dell’Eintracht Francoforte trovando dei residui di droga sul comodino.

Una situazione molto particolare per il presidente del club tedesco, a pochi giorni dalla sfida di campionato con il Colonia e a un paio di settimane da quella di Champions. Si attendono i risultati delle indagini per capire se effettivamente le accuse nei confronti di Fischer siano fondate oppure no.