“Nemmeno Spalletti”: Napoli, la congettura lascia tutti increduli

La congettura sul Napoli lascia tutti increduli e riguarda anche ciò che pensava Luciano Spalletti qualche mese fa

Il Napoli si sta rendendo protagonista di un campionato al di fuori del normale, soprattutto per quelli che erano i pronostici di inizio stagione. Il club partenopeo ha perso in sol colpo Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens. Al loro posto sono arrivati Kim, Ndombele, Kvaratskhelia e Raspadori. Giocatori che li hanno sostituiti a dovere, anzi: alcuni hanno fatto anche meglio. Nel complesso, la squadra di Luciano Spalletti è diventata più completa e oggi è prima in classifica a +13 sull’Inter seconda.

Lo scudetto è diventato un obiettivo serio, tutte le altre big hanno problemi di varia natura e la possibilità di vincere dopo trentatré anni è concreta. Il Napoli questo lo sa e affronterà le restanti partite nel migliore dei modi, sognando anche di andare avanti in Champions League. Del cammino dei partenopei fino a questo momento ha parlato Massimo Mauro, ex calciatore passato anche all’ombra del Vesuvio ai tempi di Maradona.

Napoli, le parole di Mauro sulla stagione

Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport: “Non mi aspettavo una stagione così da parte del Napoli. Ha perso in un colpo solo quattro giocatori chiave, se togli quattro pilastri non riesci a ripartire subito. La squadra, invece, non ha solo resistito, ma è anche migliorata”. Poi continua: “Penso che nemmeno Spalletti si sarebbe aspettato di essere a +13 sulla seconda. Le crisi di Juve e Milan hanno contribuito a questa fuga, l’Inter ci prova ma è molto distante. Il Napoli è primo con grandissimo merito”. Parole chiare, che dimostrano come sia stato complicato prevedere una campionato così dei partenopei anche da parte dei più ottimisti.

Il prossimo turno di Serie A vedrà il Napoli ospitare la Cremonese. Un testacoda molto interessante, ricordando la sconfitta in Coppa Italia dei partenopei che ha visto Davide Ballardini avanzare ai quarti. Oggi la squadra grigiorossa è in semifinale e darà vita a una doppia sfida da sogno con la Fiorentina in semifinale.