🤔 “Qualcuno lo ha capito?”: Napoli, l’interrogativo che spiazza Spalletti

L’interrogativo riguardo il Napoli spiazza un po’ Luciano Spalletti ripensando a ciò che è successo qualche mese fa

Il Napoli nella scorsa stagione ha vinto una partita insidiosa al Picco contro lo Spezia. Il primo tempo, la squadra di Gotti aveva bloccato i partenopei sullo 0-0. Poi Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono saliti in cattedra segnando rispettivamente uno e due gol. Una coppia che fin qui si è dimostrata illegale contro quasi tutti gli avversari incontrati sia in Serie A, sia in Champions League. Lo scudetto è diventato un obiettivo col passare dei mesi e considerando il divario che c’è con le inseguitrici.

La Champions è un gran bello sfizio che il Napoli si può togliere a partire dalla doppia sfida con l’Eintracht Francoforte. Il percorso potrebbe portare anche parecchie soddisfazioni: i quarti non sono mai stati raggiunti nemmeno con Maradona. E della stagione della squadra di Spalletti ha parlato anche Cesare Prandelli, letteralmente estasiato dal gioco espresso dagli azzurri.

Napoli, le parole di Prandelli sulla stagione

Cesare Prandelli, allenatore, ha parlato ai microfoni de Il Mattino della stagione del Napoli: “Se ci sono i partenopei in tv non riesco a cambiare canale, le loro partite sono migliori di quelle del Manchester City o del Barcellona. E’ difficile trovare un’organizzazione migliore di quella del Napoli in Champions, è un orgoglio per il calcio italiano”. Poi continua: “La squadra di Spalletti non deve porsi limiti, perché non ci sono, e anche perché qualcuno ha capito come si affronta e come si limita? Sono fantastici”. Parole davvero al miele per il Napoli che ha subito diverse critiche all’inizio della stagione per quello che è stato un vero e proprio smantellamento.

Ma i ragazzi di Spalletti hanno trovato nuovi riferimenti, sia a livello tecnico, sia a livello comportamentale. C’è coesione nel raggiungimento di un obiettivo comune attraverso anche un gioco obiettivamente bellissimo. Che, come dice Prandelli, non induce a virare sul calcio estero anche se si tratta di squadre top come Barcellona e Manchester City.