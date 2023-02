😰 Napoli, secchiata d’acqua fredda: l’ufficialità gela i tifosi

Dopo giorni di attesa, è arrivata la decisione ufficiale e genera delusione da parte dei tifosi del Napoli, che si aspettavano qualcosa di decisamente più drastico e punitivo.

Spezia-Napoli era cominciata con bellissimo gesto da parte di Victor Osimhen, il quale era accorso sugli spalti della Curva per abbracciare e chiedere scusa a una tifosa, colpita da una sua pallonata. I sostenitori della squadra rivale presenti sugli spalti l’avevano anche applaudito. Ma questa resta l’ultima bella scena del match per ciò che riguarda la presenza dei tifosi.

Durante la sfida, infatti, si sono ripetuti insulti con diversi destinatari. Nonostante il legame sportivo con la piazza, Luciano Spalletti è stato insultato da buona parte della Curva Ferrovia. Il tecnico ha provato a non dare peso all’episodio, ma il pubblico azzurro non è rimasto indifferente. Anche perché le accuse sono proseguite: i soliti cori di discriminazione territoriale e insulti all’ormai defunto Diego Armando Maradona.

Scene impietose per le quali ci si sarebbe atteso l’intervento dell’arbitro Di Bello, direttore di gara del match, il quale avrebbe potuto ammonire il pubblico e fermare la sfida. Tutto ciò non è accaduto e quindi le speranze di una decisione punitiva erano state riposte nel Giudice Sportivo.

Spezia-Napoli, cori dalla Curva Ferrovia: solo una multa dal Giudice Sportivo

Questo mercoledì la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo riguardo ai fatti accaduti durante la 21esma giornata di campionato attraverso un apposito comunicato. Tuttavia ha generato delusione nei tifosi del Napoli, che attendevano un provvedimento esemplare per la tifoseria dello Spezia. Il Giudice non ha ritenuto che ci fossero le condizioni per la chiusura della Curva come misura punitiva.

La sanzione è stata rivolta soltanto al club dello Spezia e si tratta dell’ormai consueta ammenda pecuniaria di soli 10mila euro. La motivazione è quanto segue: “Ammenda di 10.000,00 euro alla Società Spezia per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria”. Nessun riferimento alla memoria di Diego Armando Maradona né a Luciano Spalletti.