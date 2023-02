😨 De Laurentiis gelato, gli è stato detto in diretta: rimprovero netto

De Laurentiis ha rilasciato un’intervista che, come sempre, ha diviso tifosi e addetti ai lavori: arriva la ‘sentenza’ verso il presidente

Il Napoli sta andando molto bene in campionato e ha disputato una grandissima fase a gironi di Champions League. Il girone lo ha vinto davanti a una big come il Liverpool, vincendo partite in modo mostruoso come le due contro l’Ajax o contro i Reds allo stadio Maradona. Tanti elementi si sono messi in mostra all’ombra del Vesuvio, su tutti Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. In particolare, il centravanti nigeriano che è il capocannoniere della Serie A pur avendo saltato circa un mese per infortunio.

Un infortunio che comunque non ha pesato sull’economia di gioco della squadra di Spalletti. Simeone e Raspadori lo hanno sostituito a dovere, sia in campionato, sia in Champions. E i risultati si sono visti. Nell’intervista che ha concesso Aurelio De Laurentiis alla Bild, si è parlato molto della posizione di Osimhen nel Napoli del futuro. I top club sono molto interessati, soprattutto in Premier League, ma per adesso il club partenopeo non ha bisogno di vendere.

Napoli, parla Criscitiello dopo l’intervista di De Laurentiis

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Controproducente parlare di mercato in questo momento. Il Napoli deve solo pensare al campo e De Laurentiis non deve commettere questo errore. Le interviste di ieri sono delle trappole e De Laurentiis non deve caderci, perché poi ci si deconcentra parlando solo del mercato”. Un pensiero chiaro, quello di Criscitiello, che si riferisce chiaramente all’intervista del presidente del Napoli su Osimhen e le possibili offerte dalla Premier, in particolare dal Manchester United.

La partita di domenica prossima sarà molto importante per il Napoli. La Cremonese ha già vinto allo stadio Maradona in Coppa Italia con Ballardini e lo ha fatto ai calci di rigore. Sarà un test importante per capire se effettivamente i grigiorossi sono la bestia nera della squadra di Spalletti di quest’anno.