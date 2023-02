🔴 Calciomercato Napoli, De Laurentiis alza il muro: la ‘minaccia’ dalla Germania

Le parole di Aurelio De Laurentiis sono un vero e proprio muro. La minaccia arriva anche dalla Germania, il presidente del Napoli ha già chiarito tutto.

In queste ore è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Mai scontate e banali le parole del presidente del Napoli che ai microfoni della ‘Bild’ ha toccato diversi argomenti, anche in vista del prossimo impegno che la squadra azzurra avrà in Champions League proprio contro una squadra tedesca. Il Napoli, infatti, dovrà vedersela agli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte, compagine che nel corso degli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale.

Ne è consapevole il patron, che proprio durante l’intervista ha sottolineato le difficoltà di incontrare una squadra cosi in crescita. Ad oggi la squadra di Francoforte naviga al quinto posto in classifica ma dista soltanto quattro punto dalla seconda posizione occupata in questo momento dall’Union Berlino, altra squadra che ha avuto un’esplosione importante nel corso degli ultimi anni. Manca ancora qualche giorno prima di questo appuntamento cosi importante per gli azzurri.

Napoli, un’altra minaccia arriva dalla Germania

Come detto, De Laurentiis non le manda di certo a dire. Il presidente è sempre molto schietto quando si ritrova di fronte ad un microfono, e cosi anche in questa circostanza ci ha tenuto a precisare alcune questioni importanti. Una di queste riguarda il futuro di Victor Osimhen, trascinatore degli azzurri in questa stagione. A suon di gol, infatti, il nigeriano ha preso per mano il Napoli tenendolo ben saldo alla vetta della classifica.

Chiaro che, ad oggi, ci siano diverse squadre che stanno monitorando il numero 9 azzurro. Secondo quanto riportato questa mattina dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, tra i club interessati ad Osimhen ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Anche in questo senso, dunque, l’intervista fatta ad un giornale tedesco rappresenta un segnale chiaro anche a quest’altra pretendente, oltre alle squadre inglesi che hanno messo da tempo Victor nel mirino. De Laurentiis, almeno al momento, non ha alcuna intenzione di cedere gioielli come Osimhen o Kvaratskhelia. In estate potrebbe cambiare qualcosa? Solo il tempo potrà dircelo.