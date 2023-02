Occhio Napoli, annuncio a sorpresa: brutte notizie per Osimhen

Napoli, attenzione all’annuncio che spunta fuori a sorpresa. Nel mirino c’è Victor Osimhen, brutte notizie in arrivo per lui?

Quest’anno è diventato il leader indiscusso del suo Napoli e con Luciano Spalletti in panchina sta raggiungendo picchi mai visti prima. Victor Osimhen è il faro centrale, il trascinatore reale di una squadra che sta stracciando qualsiasi record e qualsiasi concorrenza. Anche in campionato, l’ex bomber di Lille e Wolfsburg è diventato un vero e proprio fattore. E adesso domina la classifica capocannonieri, andando a segno di giornata in giornata.

Non è un caso, dunque, che la Premier League e le grandissime d’Europa si siano già lanciate al suo inseguimento. Per caratteristiche e potenziale, Osimhen ha pochissimi rivali al mondo, almeno in questo preciso periodo della stagione. Davanti al nigeriano, forse c’è il solo Erling Haaland: un qualcosa che anche il Napoli sa bene, che intanto prepara una valutazione da record in vista della prossima estate. Nel frattempo, c’è chi è pronto a sfidare e a spodestare il nigeriano entro la fine di questa Serie A: un calciatore che, dal canto suo, è stata una vera rivelazione di questo campionato.

Napoli, Lookman sfida Osimhen: ‘brutte notizie’ in arrivo per il bomber di Luciano Spalletti?

Chi? Ademola Lookman. Da quando è arrivato a Bergamo, l’esterno di proprietà del Lipsia si è preso la scena e l’attacco dell’Atalanta. L’inglese di origini nigeriane è a 12 gol in campionato, a sole quattro lunghezze dal capocannoniere Osimhen. “So bene che è lui il mio rivale nella classifica marcatori – rivela l’attaccante di Gasperini ai microdoni de ‘L’Eco di Bergamo’ – Nella mia testa ho un obiettivo definito e non mi farò condizionare”.

Poi lo stesso Lookman non nasconde la sua ammirazione per il bomber del Napoli: “Lo conosco molto bene, parliamo di un vero top player. Ha caratteristiche eccezionali, per questo è un giocatore davvero incredibili. Basta vederlo in campo per qualche minuto e tutti si rendono conto di che campione sia”. Parole al miele, che però non celano una ‘brutta notizia’ per Osimhen: la sfida per il titolo di capocannoniere è appena cominciata.