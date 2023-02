Colpo di scena Napoli, è tutto vero: Spalletti ha preso la decisione definitiva

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato nel prossimo turno di campionato contro la Cremonese di Ballardini. La sfida presenta insidie.

Domenica sera il Napoli di Luciano Spalletti affronterà allo stadio Maradona di Napoli la Cremonese. Le due squadre si affronteranno nel più classico dei testacoda con gli azzurri che non vogliono mollare un colpo e vogliono continuare la striscia consecutiva. Il club partenopeo è nettamente primo in classifica e sta mantenendo un rendimento da record.

Da un lato c’è l’assoluta dominatrice della Serie A e dall’altra c’è una squadra con 0 vittorie in Serie A, un match che potrebbe sembrare chiuso. La realtà non è cosi certa e in casa partenopea l’obiettivo è ‘vendicare’ la clamorosa eliminazione in Coppa Italia, arrivata solo poche settimane fa.

Le due squadre si affronteranno nuovamente, in quell’occasione gli azzurri fecero un ampio turnover e così anche i lombardi. Ballardini ha debuttato quest’anno proprio con il Napoli, il club conquistò una vittoria ai calci di rigore a dir poco clamorosa. La Cremonese sta vivendo una vera favola in Coppa, ha vinto anche all’Olimpico contro la Roma ed affronterà la Fiorentina nelle semifinali del torneo.

Napoli-Cremonese, Spalletti ha deciso

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha anticipato le scelte di Spalletti con il tecnico che non vuole cali di concentrazione. Il club azzurro è atteso da una serie di match in vista del doppio confronto europeo contro l’Eintracht Francoforte, ma il Napoli non vuole mollare nulla e Spalletti sceglierà la miglior formazione possibile.

Da Kvaratskhelia ad Osimhen fino a Meret, Spalletti schiererà il miglior undici possibile per la sfida del Maradona e il Napoli potrebbe cosi schierare per la terza volta consecutiva lo stesso undici. Una mossa che stupisce, per certi versi, soprattutto visto i prossimi importanti impegni tra campionato e Champions League. Anche in attacco conferme per Lozano, preferito a Politano, e nel tridente con Kvicha e il capocannoniere del campionato.