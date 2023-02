Sassuolo, l’ufficialità che gela i tifosi del Napoli: “Assolutamente vietato…”

L’ufficialità che appare sul sito del Sassuolo gela i tifosi del Napoli e alimenta le polemiche: ecco di cosa si tratta

Il Napoli affronterà la Cremonese questa sera allo stadio Maradona e venerdì prossimo ci sarà la sfida al Sassuolo al Mapei Stadium. Una partita molto importante, a pochi giorni dal ritorno in Champions League: l’attesa è tanta, arriva il momento in cui si fa sul serio sia in campionato, sia nella coppa. Lo stadio di Fuorigrotta sarà quasi soldout, restano pochi biglietti per il settore della Curva A inferiore, mentre per la trasferta di Reggio Emilia il discorso è un po’ diverso. Questo perché è stato disposto il divieto delle trasferte per i tifosi partenopei.

Il Mapei Stadium ogni partita accoglie tifosi da ogni parte d’Italia, chiaramente perché la squadra neroverde risiede in una città piccola con un bacino d’utenza di ridotto. Il Napoli è sempre seguito da tanti tifosi quando gioca a Reggio Emilia, questo porta i giocatori quasi a giocare in un clima di casa. Il Sassuolo sul proprio sito ufficiale ha voluto fare delle specifiche.

Sassuolo-Napoli, il comunicato ufficiale dei neroverdi

Di seguito, il comunicato ufficiale del Sassuolo: “Solo chi possiede la Sassuolo Card potrà acquistare i biglietti in Tribuna Sud. Per sicurezza e ordine pubblico, è assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere del Napoli. Il settore in questione è riservato ai tifosi neroverdi. E’ disposta la chiusura del settore ospiti (Tribuna Nord) e il divieto della vendita dei biglietti per le persone residenti a Napoli e nella provincia di Napoli”. Fa specie comunque ascoltare un comunicato del genere, ma è chiaro che il club neroverde vorrebbe che i tifosi delle squadre avversarie possano venire a contatto.

Tuttavia, la trasferta è vietata per i residente a Napoli e in provincia. Ma ci sono tantissimi tifosi azzurri che venerdì saranno presenti al Mapei Stadium in altri settori. Come per esempio chi ha residenza nel Nord-Italia e che ha la possibilità di assistere alla partita da vicino. Sono previste, infatti, diverse migliaia di tifosi del Napoli per la trasferta di Reggio Emilia.