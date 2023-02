Occhio Napoli, non solo la Juventus penalizzata: ora è ufficiale

Il Napoli vola verso il titolo, ma occhio all’ufficialità dell’ultima ora. La Juventus non è l’unico club penalizzato di punti in classifica, il comunicato.

Il 3-0 alla Cremonese è stato l’ennesimo schiaffo piazzato al volto del campionato. Il Napoli continua a dominare in lungo e largo, dimostrando di avere totalmente il polso della corsa allo Scudetto. Non sarà semplice tenere questo passo di qui alla fine della stagione, ma gli uomini di Luciano Spalletti proveranno a farlo. E proveranno a farlo anche con un occhio vigile alla Champions League, dove gli azzurri possono puntare a fare un cammino di rilievo persino nella prima competizione europea.

Intanto, il Napoli volge il proprio sguardo alle ultime notizie di cronaca. Notizie che interessano anche la famiglia De Laurentiis, che da un lato si gode l’exploit della formazione azzurra e dall’altro quello del Bari. I pugliesi sono in piena corsa per la promozione diretta in Serie A, a una manciata di punti dal Genoa secondo in classifica. Proprio il club ligure, però, ha rimediato una penalizzazione in classifica per alcune incongruenze amministrative. Il tutto in tempi dove stangate simili erano state riservate soltanto alla Juventus, in occasione dell’Inchiesta Prisma.

Napoli, De Laurentiis guarda anche in B: penalizzato il Genoa, il suo Bari è a -3 dalla promozione diretta

Come ufficializzato dalla Procura Federale, dunque, il Genoa è stato penalizzato di un punto in classifica. E dovrà scontarlo già in questa stagione corrente. Il motivo è dovuto al patteggiamento per i tardivi pagamenti delle ritenute IRPEF, relative ai mesi di settembre e ottobre 2022. Una buona notizia per De Laurentiis, che ora vede il suo Bari a soli tre punti dalla promozione diretta in Serie A.

Di seguito, parte della nota diramata dalla Procura della FIGC: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B. All’amministratore delegato del club ligure, Andres Blazquez Ceballos, è stata inoltre inflitta un’ammenda di 6.000 euro”.