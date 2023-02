🥶 Secchiata d’acqua fredda per De Laurentiis: Napoli, pessima notizia

Il Napoli scenderà domani in campo contro il Sassuolo, ma nel frattempo è arrivato un annuncio di mercato che spegne le speranze degli azzurri.

Il Napoli tornerà in campo domani sera, alle ore 20:45, al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra di Luciano Spalletti punta ad ottenere ulteriori punti da aggiungere al proprio percorso in Serie A. Ma nel frattempo è arrivato anche un annuncio di calciomercato che spegne le speranze degli azzurri.

Il Napoli, grazie al lavoro svolto da Cristiano Giuntoli, la scorsa estate ha portato in squadra rinforzi importanti che si stanno rivelando fondamentali in questa stagione in corso.

Motivo questo per cui il club vorrebbe continuare su questa strada intrapresa e avrebbe già individuato in un profilo in particolare l’erede di Victor Osimhen. Ma l’operazione sembra essere complicata. Ecco l’annuncio che porta con sé l’indiscrezione di mercato.

Napoli, l’annuncio di mercato spegne le speranze degli azzurri

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato appartenente alla redazione di ‘Sky Sport’, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Marte’ nel corso di ‘Forza Napoli Sempre’: “Se Hojlund può diventare l’erede di Osimhen? Oggi, se vai all’Atalanta se non ti chiedono quanto Osimhen, poco ci manca. Parliamo di un ragazzo giovane e forte. Eppure già adatto al calcio di un certo tipo. Sotto la guida di Gasperini ha dimostrato di avere qualità importanti: grande corsa, velocità e controllo della palla non comuni per un giocatore della sua stazza e che interpreta il suo ruolo. Hojlund è apprezzato in Europa e, di conseguenza, ha una valutazione molto alta“.

“L’Atalanta l’ha pagato 17 milioni” di euro, ha continuato. E ha aggiunto: “Ma il danese ha ripagato l’investimento a suon di gol: ha cominciato a segnare con grandissima regolarità, è giovanissimo, ha enorme personalità ed ha impiegato meno di sei mesi per ribaltare le gerarchie della squadra nerazzurra. A noi però non risulta che ci siano stati contatti tra il Napoli e l’Atalanta. Ma si fa fatica a credere che nessuno abbia chiamato per informarsi sul suo conto”.