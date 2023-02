😳 “Presuntuosi…”: occhio Napoli, le parole a sorpresa preoccupano tutti

Napoli, attenzione alle parole a sorpresa che preoccupano tutti i tifosi. E non solo: ecco svelato il motivo, nella vigilia della sfida col Sassuolo

Giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani sarà in campo a Reggio Emilia, tra le mura del Mapei Stadium. Avversario degli azzurri sarà il Sassuolo di mister Alessio Dionisi. I padroni di casa vivono un momento di forma assolutamente positivo: sette punti raccolti nelle ultime tre gare, contro Milan, Atalanta e Udinese.

Insomma, tre compagini contro cui il Sassuolo non ha avuto grossa difficoltà a fare risultato. Un avvertimento mica da ridere per Osimhen, Kvaratskhelia e compagni. Il Napoli dovrà fare grandissima attenzione contro i neroverdi, ricordando anche la sfida dello scorso anno, quando al Mapei Stadium gli azzurri si fecero prima rimontare in parità e per poco non rischiarono addirittura di perderlo. Questo però è un altro campionato e un altro momento per gli uomini di Spalletti, che non vogliono farsi trovare impreparati contro Dionisi e i suoi. Lo stesso Dionisi che, dalla sua, ha avvertito gli azzurri nel corso della sua conferenza stampa.

Sassuolo-Napoli, il messaggio a sorpresa di Dionisi agli uomini di Spalletti: tifosi preoccupati?

L’allenatore del Sassuolo ha fatto il punto sugli uomini che ha a disposizione, prima di mostrare tutta la propria soddisfazione per l’animo e per l’identità che i suoi stanno mettendo in campo. “A tutti gli allenatori piace avere una squadra simile, che gioca e soffre – ha spiegato l’ex Empoli – Sono contento di aver visto grande disponibilità da parte dei miei, si è visto e anche molto nelle ultime gare”.

Poi Dionisi avverte il Napoli, tra speranze e messaggi agli uomini di Spalletti: “Certo, viviamo un grande momento, ma questo potrebbe non bastare contro la capolista. Loro hanno numeri pazzeschi, noi dovremo essere presuntuosi e pensare addirittura di poterli battere, sapendo però che non sarà semplice. Solo così possiamo avere una chance, mostrando di essere migliorati rispetto alla gara dell’andata”. Tifosi del Sassuolo, dunque, preoccupati: sarà davvero questo l’unico modo per arginare la formazione azzurra?