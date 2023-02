Napoli, l’ufficialità fa gioire i tifosi: è successo di nuovo

Il Napoli fa un annuncio destinato a esaltare ancora di più i suoi tifosi. Scopriamo l’ultima novità del club partenopeo, rivelata poco fa.

Sorridono i tifosi del Napoli, e non solo per i risultati eccellenti della loro squadra. L’entusiasmo attorno alla formazione allenata da Luciano Spalletti è alle stelle grazie a vittorie e qualità del gioco, e ormai ogni novità relativa al club partenopeo viene accolta con passione. Anche l’ultimo annuncio fatto dal club, con i tifosi sui social che stanno già esultando.

E ne hanno ben motivo. Primo in classifica, al momento a +18 sull’Inter (che gioca stasera con l’Udinese), il club azzurro ha il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Kvaratskhelia e Osimhen sono i trascinatori assoluti della squadra, autori di un gol a testa – entrambi straordinari – nella gara di ieri sera contro il Sassuolo. Nulla sembra poter fermare i i ragazzi di Spalletti, e i tifosi ne sono perfettamente consapevoli.

La media spettatori al Maradona in questa stagione conferma questo aspetto. Secondo i dati di ‘Transfermarkt’, a vedere in casa il Napoli vanno 43.062 persone a partita, su una capienza di 54.726 posti. Una media, quindi, che equivale circa al 79% della capienza, tra le più alte della Serie A. E ovviamente De Laurentiis ha tutto l’interessa a capitalizzare questo entusiasmo, anche a livello economico.

“Finalmente” dicono i tifosi: l’annuncio del Napoli

L’ultima novità comunicata dal club partenopeo sui propri canali social riguarda la nuova maglia del Napoli, e più precisamente la divisa da trasferta usata in questa stagione in Champions League. Come rivelato dalla società poco fa, la maglia è finalmente disponibile all’acquisto nello store online e nel negozio fisico ufficiale del Napoli. Una decisione presa ovviamente a pochi giorni della prossima grande sfida europea.

Martedì sera, infatti, i ragazzi di Spalletti tornano in campo in Champions League per l’andata degli ottavi di finale. Il Napoli affronterà in trasferta l’Eintracht Francoforte, la squadra che detiene l’Europa League ed è da tempo tra le realtà più interessanti del calcio tedesco. Tra pochi giorni, quindi, gli azzurri scenderanno in campo proprio con questa divisa, che i tifosi potranno acquistare al prezzo di 125 euro.