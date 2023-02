🏆 “Chi è primo…”: Napoli, il dato che aiuta il sogno

Il dato che aiuta i tifosi del Napoli a credere nel sogno è l’ennesimo delle ultime settimane: ma sta volta c’entra l’aritmetica

I tre punti contro il Sassuolo hanno permesso al Napoli di andare a +18 sull’Inter, impegnata questa sera al Meazza con l’Udinese. All’andata, per i nerazzurri arrivò una tremenda sconfitta. A prescindere da quale sarà il risultato della sfida di ritorno, la sensazione è che i partenopei non abbiano una rivale che possa seriamente impensierirli per lo scudetto. Un sogno che dura da ben trentatré anni e che potrebbe arrivare molto prima del previsto visto il rendimento di questa stagione.

Sempre più decisivi Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, protagonisti anche della vittoria del Mapei. Il Napoli si gode i suoi gioiellini e spera anche di arrivare in fondo alla Champions League, anche se dipenderà molto dal momento in cui affronterà le avversarie. Sulla carta, infatti, non c’è partita per nessun club italiano contro i top europei. Poi però c’è il campo ed è solo lui il vero giudice supremo del calcio.

Napoli, il dato che sullo scudetto che fa ben sperare

Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net e giornalista del Daily Mail, ha scritto su Twitter un dato molto interessante: “Chi è primo alla 28^ giornata dal 2012/13 poi vince lo scudetto. E l’aritmetica assicura al Napoli la testa della classifica fino alla 28^ giornata”. E’ chiaro che con questo distacco il Napoli può permettersi anche qualche piccolo passo falso, anche se l’intenzione di Luciano Spalletti e dei giocatori è chiara. Niente scherzi, la pratica del campionato va chiusa il prima possibile per dare un senso allo straordinario cammino effettuato fin qui. E poi c’è l’Europa, la Champions League.

L’Eintracht Francoforte è un club con grande tradizione in Germania, se il Napoli dovesse prendere la partita d’andata sotto gamba, potrebbe incontrare delle serie difficoltà. Una cosa che Spalletti vuole assolutamente evitare. I partenopei hanno una squadra di alto livello, raccolgono consensi da tutto il mondo, soprattutto per le scelte sul mercato dell’estate scorsa. E adesso ci sono anche i dati a rafforzare un sogno che può diventare realtà.