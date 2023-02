Calciomercato, niente Napoli: se ne va in Spagna

Il Napoli aveva messo gli occhi su uno dei craque del calcio sudamericano, ma il suo futuro sarà in Spagna: l’annuncio dell’agente

Nonostante il Napoli sia molto concentrato nel concludere al meglio questi ultimi mesi di stagione, Cristiano Giuntoli è sempre pronto a rimodellare la rosa con nuovi colpi. La lista del direttore sportivo dei partenopei è molto lunga. E si sta prendendo una grossa rivincita, vista la crescita straordinaria di Kim Min-Jae, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone, giusto per fare qualche nome. Ma in linea generale, tutti gli acquisti del ds sono stati più che giusti. Lo ha dimostrato il campo, sia quello nazionale, sia quello europeo.

Il Napoli si fida della competenza del suo direttore sportivo, che segue dei profili giovani in giro per il mondo. Lo dimostra la stragrande quantità di ‘cittadini del mondo’ che vestono la maglia azzurra in questa stagione. Uno dei giocatori seguiti potrebbe essere Vitor Roque, centravanti brasiliano classe 2005 finito nel mirino di diversi top club europei. Ma l’Athletico Paranaense ha già le idee chiare su quale sarà il suo futuro.

Napoli su Vitor Roque? Parla Durante

Sabatino Durante, agente e intermediario di mercato, ha parlato nel corso di ‘Si Gonfia La Rete‘, trasmissione in onda su Radio CRC: “Napoli su Roque? Lui si muove come un gigante in area di rigore anche se non lo è. Penso che sia destinato al Barcellona, c’è la mano di Pep Guardiola. L’accordo è quasi chiuso. Ha vinto anche alcune partite giocando praticamente da solo, non ha nemmeno vent’anni e gioca la Copa Libertadores da protagonista. Una garra clamorosa e i piedi sono quelli di un brasiliano”. Vitor Roque gioca da centravanti, ma può svariare anche sugli esterni. Compirà diciotto anni il prossimo 28 febbraio e su di lui c’era anche il Milan.

Ma stando alle informazioni dell’operatore di mercato, Roque giocherà per il Barcellona. L’Athletico Paranaense lo prese l’anno scorso per poco meno di cinque milioni di euro. Le ultime indiscrezioni che vedevano anche il Milan interessato, mostravano il Furacao desideroso di incassare una cifra tra i quaranta e i sessanta milioni.