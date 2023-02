“Gli ho scritto che…”: Napoli, il bellissimo messaggio di Drogba a Osimhen

Victor Osimhen ha la media di un gol a partita e arriva il bellissimo messaggio del suo idolo, Didier Drogba

Il capocannoniere della Serie A è Victor Osimhen e a Francoforte è arrivato anche il primo gol in Champions League nella fase a eliminazione diretta. La media dell’attaccante del Napoli è praticamente quella di un gol a partita. Attualmente è uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo, i suoi numeri potrebbero essere ancor più strabilianti, ma tra settembre e ottobre è stato un mese out per infortunio. Su di lui ci sono gli occhi di tantissimi top club europei, soprattutto della Premier League, con Chelsea e Manchester United pronte a far partire un’asta.

L’idolo di Osimhen è Didier Drogba, ex centravanti che ha scritto la storia del calcio inglese ed europeo con la maglia del Chelsea. I suoi gol risultarono decisivi nella vittoria della Champions League 2011/12, quando i Blues eliminarono proprio il Napoli agli ottavi di finale. In panchina c’era Roberto Di Matteo. E l’ex attaccante ivoriano ha svelato di aver inviato un bel messaggio a Osimhen dopo il gol contro l’Eintracht Francoforte.

Napoli, il messaggio di Drogba a Osimhen

Didier Drogba, ex bomber del Chelsea e della Costa d’Avorio, ha parlato ai microfoni di Canal+: “Non ho mai incontrato Osimhen dal vivo, ma gli ho fatto i complimenti per cosa sta facendo dicendogli che deve continuare così, so che ha parlato di me come suo modello”. Insomma, parole di stima da parte di un grandissimo attaccante che nel corso della sua carriera ha segnato caterve di gol. Quel che è certo è che il Chelsea vorrebbe mettere le mani sull’uomo mascherato che sta facendo le fortune del Napoli.

Anche il Manchester United, che necessita di un centravanti, vorrebbe acquistare Osimhen. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025, il rinnovo appare complicato visto già l’alto ingaggio, quasi cinque milioni di euro a stagione. De Laurentiis ha già ribadito che si priverà dei suoi gioielli solo per offerte fuori mercato. A maggior ragione se uno di loro è il capocannoniere della Serie A.