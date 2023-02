“Operazione scellerata”: Napoli, la cessione dà ragione a Giuntoli

Bruttissima mazzata per il calciatore ex Napoli. I suoi nuovi tifosi ci vanno giù in maniera pesante con lui.

Non sempre lasciare Napoli porta fortuna. Certo, dipende molto da motivazioni, prospettive, voglia magari di avere un minutaggio maggiore. Alcune volte le cose vanno nel verso giusto, con l’addio alla maglia azzurra che diventa propedeutico di un miglioramento. Altre volte invece accade esattamente il contrario e le cose non solo non migliorano, ma rischiano di andare anche peggio.

E’ più o meno ciò che stasera è accaduto a Salvatore Sirigu. Il nuovo portiere della Fiorentina è arrivato in viola nel mercato di gennaio. Chiuso a Napoli da Meret, il quale ha superato tutti i dubbi della vigilia, Sirigu ha deciso di giocarsi le sue chance con la maglia della squadra toscana. Percorso inverso ha fatto Gollini il quale è andato a fare il dodicesimo nella squadra allenata da Luciano Spalletti. Per Sirigu, fino al momento del trasferimento a Firenze, questa stagione non era sceso nemmeno una vota in campo.

L’occasione di scendere in campo il portiere classe 1987 l’ha avuta questa sera in Conference League. Il tecnico Italiano ha scelto di mandarlo in campo al posto di Terracciano per il match che i viola contro il Braga. Un match di certo non complicatissimo, visto che la Fiorentina arrivava ai secondi 90′ di gioco con un 4-0 all’andata fonte di discreta sicurezza. La prova di Sirigu però, già nel primo tempo non è stata certo da ricordare, con due gol subiti nei primi 45′.

Fiorentina, Sirigu al centro delle critiche dopo i due gol subiti in Conference League

Dopo i due gol subiti nel primo tempo, che avevano fatto temere un possibile tracollo della Fiorentina e una clamorosissima rimonta da parte del Braga alcuni tifosi sui social si sono scatenati contro il portiere ex Napoli. “Dopo 20′ di Sirigu starò zitto su Terracciano” è il commento di un tifoso viola evidentemente pentito di aver criticato il numero uno viola. I commenti continuano più o meno sullo stesso tenore. Qualcuno arriva a definire “operazione scellerata” il suo acquisto in cambio di Gollini.

“Non prende nulla” è invece l’emblematica critica di un altro tifoso dopo i gol subito ad inizio partita da Castro e Djalo. Insomma il ritorno in campo da parte del portiere ex Palermo e PSG dopo quasi un anno di inattività non è certo dei migliori. Sperando che nelle prossime uscite possa ritrovare la forma che l’ha contraddistinto negli ultimi anni.