“Lui è pronto…”: Calciomercato, l’agente ‘chiama’ il Napoli

Arrivano le parole dell’agente di un giocatore in passato vicino al Napoli: si sente pronto per un salto di qualità

Il Napoli la scorsa estate ha puntato su Khvicha Kvaratskhelia per sostituire Lorenzo Insigne. Sono arrivati anche Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone al posto di Dries Mertens e Andrea Petagna. Tutte scelte ponderate da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tante critiche, che col senno del poi si sono rivelate ingiuste. Il prossimo mercato potrebbe comunque regalare altre sorprese, visti i contratti in scadenza nel 2024 di Hirving Lozano e Piotr Zielinski, e nel 2025 di Victor Osimhen.

In particolare, il centravanti nigeriano è cercato con insistenza da Manchester United e Chelsea e potrebbe andare via a fine stagione. Sarà difficile trattenerlo e rinnovargli il contratto. Intanto, sono arrivate le parole dell’agente di Musa Barrow, attaccante del Bologna molto apprezzato da Cristiano Giuntoli. In passato, è stato cercato dal Napoli, anche se alla fine non si è arrivati alla concretezza della trattativa.

Napoli, le parole dell’agente di Barrow

Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, ha parlato nel corso di ‘Punto Nuovo Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo: “Spero sempre che il Napoli sia interessato a Musa, in passato è stato cercato. Una piazza come quella partenopea è importante, è il top in Italia e in Europa, lotta anche per vincere la Champions League. Adesso è felicissimo al Bologna, ma sarebbe un sogno vederlo al Napoli”. Poi continua: “Lui è pronto per grandi palcoscenici, per lottare per obiettivi più grandi. Poi è chiaro che quando si arriva, bisogna sempre mantenere le promesse. Il Napoli aveva cercato Musa prima dell’arrivo di Kvaratskhelia”.

Musa Barrow ha giocato ventuno partite tra Serie A e Coppa Italia in questa stagione, con due gol e due assist all’attivo. Non sempre è partito titolare ha saltato alcuni match per problemi alla caviglia. Un campionato in cui ha espresso meno di quanto ci si aspettasse, anche se ha ancora alcuni mesi per riprendersi e migliorare i suoi numeri. Il suo contratto scadrà nel 2025 e se restasse al Bologna la prossima estate, potrebbe essere un problema arrivare alla scadenza.