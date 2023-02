Napoli, adesso è ufficiale: la notizia cambierà tutto per uno degli azzurri

La notizia è ormai ufficiale ed è arrivata anche in casa Napoli. Cambia tutto per uno degli azzurri allenati da Luciano Spalletti.

Mancano ancora tante partite e lo Scudetto resta ancora lontano, seppur vicino in termini di punti raccolti. Si, perchè il Napoli prosegue quello che è un andamento straordinario e che sta portando i frutti sperati. La squadra di Spalletti ora deve tenere alta la concentrazione sia sul campionato ma anche sulla Champions, altro appuntamento importante sul quale Aurelio De Laurentiis ci tiene molto. La vittoria nella gara di andata contro l’Eintracht Francoforte è un segnale importante con i tedeschi che adesso sono attesi allo Stadio Diego Armando Maradona.

Tra gli azzurri protagonisti in Germania, manco a dirlo, anche uno di quelli che ha mantenuto il rendimento più alto nel corso di questa stagione. Stiamo parlando di Kim Min-Jae, difensore coreano arrivato la scorsa estate per prendere il posto di un certo Kalidou Koulibaly, non proprio uno qualunque. Eppure, al netto della poca esperienza all’interno di campionato importanti in Europa, Kim si è subito messo in mostra.

Napoli, che notizia per Kim: è ufficiale

La sua capacità di adattarsi al campionato italiano ha sorpreso tutti, al punto da spingere Spalletti a fidarsi ciecamente di lui. E pensare che l’allenatore toscano è sempre stato un grande estimatore di Koulibaly, tanto da lasciarsi andare negli anni anche a dichiarazioni molto forti. L’arrivo di Kim non ha fatto rimpiangere il difensore senegalese oggi in forza al Chelsea: il tutto ovviamente anche merito di Cristiano Giuntoli e del suo fiuto nell’andare a puntare questo difensore classe ’96.

Lo stesso Kim, tra l’altro, è stato protagonista anche ai Mondiali con la sua Corea del Sud. Proprio in queste ore è arrivata una notizia, per in ambito nazionale, molto importante. E’ ufficiale, infatti, il cambio di commissario tecnico per quanto riguarda la compagine coreana: arriva sulla panchina della nazionale orientale un volto noto all’Italia: Jurgen Klinsmann, ex giocatore di Inter e Sampdoria, guiderà Kim e compagni per i prossimi match della Corea del Sud.