😰 Calciomercato Napoli, addio inevitabile? La notizia fa tremare tutti

Momento magico per il Napoli di Luciano Spalletti, ma attenzione alle brutte notizie dal mercato. L’addio al top player sarà inevitabile?

Una stagione da incorniciare, senza se e senza ma. Il Napoli prosegue a pieno ritmo verso il terzo titolo della propria storia, mentre le altre inseguitrici arrancano e sprofondano a meno diciotto lunghezze. La vetta appare al sicuro e potrebbe essere definitivamente blindata nei prossimi due scontri di campionato. Al Maradona saranno ospiti prima la Lazio e poi l’Atalanta, due formazioni di alta classifica che saranno il crash-test definitivo alla corsa Scudetto di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi.

Uno Scudetto che avrebbe la firma di più talenti, oltre che quella del tecnico toscano. Una firma d’eccezione si prepara a metterla Victor Osimhen, che quest’anno è diventato il vero trascinatore di questa squadra. Capocannoniere della squadra e della Serie A, l’ex Lille è in un momento di forma davvero straordinario. Sia per come riesce a legare il gioco con i compagni, sia per la propria capacità di trasformare qualsiasi palla gol in un vantaggio già scritto per il suo Napoli. E non è un caso che le sue prestazioni stiano attirando l’attenzione di tanti top club della Premier League e non solo…

Napoli, Osimhen confessa tutto: le sue parole sulla Premier League fanno tremare i tifosi e ADL

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’, Victor Osimhen ha toccato tanti temi, tra cui anche il proprio futuro. E incalzato sul tema della Premier League, il nigeriano ha così risposto: “Credo sia un’ambizione di tutti i giocatori. E chissà, un giorno… In questo momento, le assicuro, non mi sfiora neanche il pensiero. Mi distrarrebbe da una stagione bellissima. Solo Napoli. Punto”.

Parole che da un lato confortano nell’immediato i tifosi del Napoli ed Aurelio De Laurentiis, ma che dall’altro spaventano. L’addio sarà inevitabile con Osimhen? Soprattutto dinanzi alle famose offerte impossibili da rifiutare? Nel mentre, la piazza cerca di godersi il suo gioiellino senza troppi patemi.