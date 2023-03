Napoli-Lazio, un ragazzino all’ospedale a causa dei tifosi ospiti: cosa è successo

Il Napoli di Spalletti e Lazio si stanno affrontando in questi minuti nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

Nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A Napoli e Lazio si sono affrontate in un match molto equilibrato. Gara ben impostata dagli ospiti che hanno offerto un’ottima prova ed hanno recato non pochi problemi alla formazione di Spalletti. Dopo diverse vittorie si è fermata la striscia positiva di successi al Maradona. Non è questo però l’episodio eclatante avvenuto nel corso del match.

Nel corso del match sono stati esplosi diversi petardi ed è avvenuto un episodio davvero brutto. Come riporta il collega Marco Giordano di Calciomercato.it un ragazzino è attualmente ricoverato all’Ospedale San Paolo di Napoli dopo l’esplosione d una bomba carta lanciata da parte dei tifosi della Lazio. Un bruttissimo gesto e una situazione che verrà valutata nelle prossime ore. Il ragazzo non è in pericolo di vita ma la situazione non è lieve.

Attualmente i medici stanno valutando i danni agli arti mentre lo scoppio delle bombe carta nel settore ospite è continuo. Un bruttissimo gesto e una situazione che mos

Napoli-Lazio, Vecino espugna il Maradona

Una brutta serata totale in casa azzurra. Il Napoli ha infatti subito la prima sconfitta stagionale al Maradona con la Lazio che ha ingabbiato bene i padroni di casa ed hanno siglato una rete magica con Vecino, sempre autore di reti decisive. La Lazio fa un importante balzo in chiave Champions League mentre il Napoli può dormire sogni tranquilli con un vantaggio piuttosto netto su tutte le avversarie.

Non basta l’assalto finale del club partenopeo che sfiora il pari con una traversa di Osimhen e una chance nel finale per Politano prima e poi Zielinski. Nulla da fare e il Napoli cade contro la Lazio.