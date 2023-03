“Sempre in difficoltà…”: Napoli, la confessione di Zielinski preoccupa i tifosi

Arrivano le parole di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dopo la sconfitta contro la Lazio in vista dei prossimi impegni

La sconfitta del Napoli contro la Lazio ha iniziato a preoccupare i tifosi per l’eccessiva leggerezza con cui l’ambiente ha approcciato alla partita. Tanti festeggiamenti ed euforia, che forse ha fatto male alla squadra di Luciano Spalletti. Si tratta, comunque, della seconda sconfitta in campionato per i partenopei che nel prossimo incontro ospiteranno l’Atalanta. Vincere è l’unico obiettivo per il Napoli che vuole rilanciarsi immediatamente e continuare la sua corsa verso la conquista dello scudetto.

Della sconfitta contro la Lazio hanno parlato diversi protagonisti e tra questi c’è anche Piotr Zielinski. Una prova opaca seppur volenterosa da parte del centrocampista polacco, che in alcune occasioni ha provato a suonare la carica. La poca brillantezza, tuttavia, ha contribuito allo 0-1 firmato da Matias Vecino. E la confessione di Zielinski dopo il match genera un po’ di preoccupazione in vista dell’Atalanta.

Napoli, le parole di Zielinski in mixed zone

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta contro la Lazio: “L’Atalanta ci mette sempre in difficoltà, è un avversario difficile da affrontare, ma noi vogliamo i tre punti. Siamo forti, sono convinto che vinceremo, faremo una gran partita. Penso che questa sconfitta ci farà crescere, anche se può generare un po’ di preoccupazione. Siamo un’ottima squadra e contro la Lazio ci è mancata un po’ di solidità e fortuna”. Cosa succederà contro la squadra di Gasperini lo possono dire solo il tempo e soprattutto il campo, sta di fatto che storicamente, l’Atalanta -come ha precisato Zielinski- ha sempre messo in difficoltà il Napoli.

Nelle ultime quattro partite, l’Atalanta ha collezionato tre sconfitte e l’ultima col Milan ha fatto più male di tutte. Perché il gioco di Gasp non si è visto e infatti sono stati zero i tiri nella porta difesa da Maignan. Il Napoli dovrà fare a meno di Mario Rui per squalifica e sulla sinistra agirà nuovamente Mathias Olivera. Spalletti spera di ritrovare brillantezza in questa settimana.