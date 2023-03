😍 Napoli, Spalletti può finalmente esultare: la notizia è una manna

Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato al lavoro in vista dei prossimi delicati impegni contro Atalanta ed Eintracht Francoforte.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stato finora protagonista di una stagione a dir poco straordinaria. Gli azzurri sono primi in classifica con ben quindici punti sulla seconda, l’Inter di Simone Inzaghi. Anche in Europa le cose stanno andando molto bene e la capolista della Serie A ha già ipotecato i Quarti di finale in Europa, quello che sarebbe il miglior risultato nella storia del club. La formazione partenopea gioca quasi a memoria e sia i tifosi che gli addetti ai lavori sono innamorati del magnifico gioco azzurro.

Nell’ultimo turno di campionato la capolista è stata però vittima di un inaspettato passo falso, il Napoli ha perso 1 a 0 al Maradona contro la Lazio dell’ex Sarri. Gli azzurri hanno trovato di fronte una squadra molto organizzata difensivamente ed i biancocelesti hanno trovato la vittoria grazie al gol di Matias Vecino.

Non è servita la reazione alla capolista, il Napoli ha colpito un palo con Osimhen ma ha offerto una prova meno convincente del solito. La squadra oggi è tornata al lavoro in vista dei prossimi importanti impegni, in campionato contro l’Atalanta di Gasperini e nel ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di Glasner.

Napoli, Spalletti può sorridere: buone notizie su Raspadori

Come riporta il report ufficiale del club azzurro il Napoli ha lavorato tra palestra e campo per preparare al meglio i prossimi impegni. Spalletti può sorridere però grazie alle ultime su Giacomo Raspadori. L’ex attaccante del Sassuolo è attualmente ai box per infortunio, ma nella sessione odierna ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Buone notizie cosi per il club azzurro.

Raspadori, nelle scorse settimane, aveva svolto sedute personalizzate solo in palestra, e ora invece è tornato a lavorare in campo. Sorride Spalletti con Raspadori che è una delle principali alternative per sostituire Osimhen. Gli azzurri possono sorridere, in vista soprattutto della prossima serie di impegni con una stagione ancora ricchissima.