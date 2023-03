😳 Vince a Napoli, ma la frecciata a Sarri è davvero pesante

La vittoria del Maradona è stata prestigiosa e importante della sua Lazio, ma la frecciata dopo il Napoli spiazza e gela anche Sarri: il motivo

Lo scherzetto è stato pesante, persino per una macchina perfetta come quella di Luciano Spalletti. Lo sa bene Maurizio Sarri, che con la sua Lazio si è tolto il cruciale sfizio di battere il Napoli tra le mura del Maradona. Un qualcosa che non era riuscito a nessuno in questa stagione, visto che Liverpool ed Inter erano sì riuscite a superare gli azzurri, ma rispettivamente ad Anfield Road e a San Siro.

Sarri, invece, è riuscito ad uscire vincitore dalla tana del leone. La rete di Vecino è stata tanto bella quanto importante, visto che la vittoria dei biancocelesti si è rivelata poi cruciale per l’andamento della lotta ai primi quattro posti. La qualificazione alla prossima Champions League è ancora possibile, anche se ci sarà da sgobbare sino all’ultima giornata. Il morale in casa Lazio dopo la vittoria di Napoli, però, è alle stelle. Anche se le frecciate arrivate dopo il trionfo di Fuorigrotta hanno spiazzato i tifosi e avranno lasciato basito lo stesso tecnico biancoceleste.

Sarri batte il Napoli a domicilio, ma per Vieri non c’è nulla di cui essere fieri: frecciata pesante a sorpresa

Frecciata che Christian Vieri ha lanciato a Maurizio Sarri nel corso della celebre ‘BoboTV’: “L’unica cosa buona che ha fatto la Lazio sono i tre punti… Se rigioca 10 volte contro il Napoli perde 9 volte, non c’è partita dai…”. Parole molto dure, che l’ex bomber biancoceleste non ha trattenuto: “La Lazio è andata a Napoli per non giocare e a me questo non piace. Poi ci sta che il Napoli perde una partita ogni tre mesi”.

Di qui poi, la frecciata al tecnico dei laziali: “La Lazio ha ottenuto una vittoria importantissima, questo non si discute. Detto questo, io non mi aspetto una partita così da una squadra di Sarri: preferisco perdere a Napoli piuttosto che rinnegare me stesso e snaturarmi”.