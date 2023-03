Napoli-Lazio, l’attacco arriva anche dalla politica: “Che scemenza…”

Anche il mondo della politica si schiera su quanto accaduto allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Lazio.

Gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati al pronto riscatto dopo il ko contro l’Atalanta. Subito dopo il match contro i bergamaschi sarà poi la volta della Champions League, con il ritorno della partita contro l’Eintracht Francoforte. Una partita che, stando alle ultime notizie, sarà preclusa ai tifosi tedeschi.

Un’assenza che ha fatto rumore e che, inevitabilmente ha coinvolto anche il mondo della politica. Il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Se il Ministero dell’Interno ha ritenuto che fosse opportuno non fare entrare i tifosi tedeschi al Maradona un motivo ben chiaro ci dovrà essere. Bisogna sempre riflettere quando ci sono limitazioni di questo tipo e non gridare frasi fatte.”

Il consigliere poi risponde ad alcuni suoi colleghi tedeschi: “Ho sentito più di uno scivolone da parte di alcuni colleghi tedeschi. Li invito a non perdere il loro aplomb e di non sparare sentenze. L’esclusione del Napoli dalla Champions League è qualcosa che non sta ne in cielo e ne in terra. Non scherziamo. Se c’è un tavolo sull’ordine pubblico non si scherza e si resta seri. Piuttosto io parlerei anche della sicurezza dello stadio Diego Armando Maradona.”

Napoli, il consigliere Simeone: “Vietare le bandiere allo stadio è una scemenza!”

Il discorso si sposta quindi sullo stadio Diego Armando Maradona. Il consigliere Simeone non le manda certo a dire: “Non sono state concesse le bandiere ai tifosi azzurri e francamente devo dire che questa è una scemenza. Soprattutto perché nello stesso stadio ci sono poi stati i botti dei tifosi della Lazio. Controllassero tutti non solo i napoletani. Il tifoso medio del Napoli è un tifosi passionale, godereccio, popolare.”

Per il consigliere non si possono accomunare ultras e semplici tifosi: “Non possiamo mettere nello stesso calderone gli ultras con i semplici tifosi. Chi vive lo stadio sa che le tribune sono piene di famiglie e di ragazzi. Va bene la sicurezza, ma non dobbiamo nemmeno esagerare. perché il rischio è quello che sta accadendo, si sta spegnendo lo stadio Maradona.”