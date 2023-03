🚨 Occhio Napoli, tegola in allenamento: a rischio per il big match

In vista del big match del mese di marzo il Napoli viene a conoscenza di una notizia che può cambiare l’equilibrio tattico della partita.

Dopo Eintracht Francoforte-Napoli, il tecnico Glasner ha compiuto uno slancio di onestà dichiarando pubblicamente la superiorità del Napoli. Fin dal primo minuto di gioco, gli azzurri si sono dimostrati all’altezza di vincere la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League con un dominio del match e una padronanza dello stesso mai messa in discussione dai tedeschi.

“La sconfitta è stata deludente, ma meritata da parte nostra. Non abbiamo sfruttato le situazioni a nostra disposizione, abbiamo visto la classe del Napoli nel riuscire a giocare con calma. Il Napoli ha una fiducia incredibile e ha meritato di vincere la sfida. Siamo delusi ora, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia”, aveva così dichiarato Glasner, rimandando comunque alla sfida di Fuorigrotta per ridestarsi piuttosto che alzare bandiera bianca.

Il match è in calendario allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ durante la prossima settimana e deciderà del destino di entrambe le formazioni, partendo dallo 0-2 dell’andata firmato da Victor Osimhen e il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte: che tegola! Le ultime

Secondo l’informazione riportata dai tedeschi di ‘Hessenschau’, l’Eintracht Francoforte contro il Napoli perderà non soltanto il suo attaccante più prolifico ovvero Kolo Muani, squalificato per la trasferta, ma anche un altro elemento di valore. Due attaccanti su tre del tridente saranno assenti, perché Lindstrom è in forte dubbio.

Durante la seduta d’allenamento di questo mercoledì mattina in Germania, Jesper Lindstrom si è infortunato. Momenti di grande tensione su uno dei terreni d’allenamento del Frankfurt, perché mister Glasner ha dovuto interrompere la sessione a causa delle conseguenze del duro confronto di gioco con Hrvoje Smolcic. L’attaccante è stato accompagnato fuori, perché non riusciva a farlo sulle proprie gambe ed è questo il dato che genera maggiore preoccupazione. Si attendono novità .