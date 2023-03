🔴 Napoli-Atalanta, Spalletti perde il big: out per un problema muscolare

Il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro l’Atalanta. Un big non è al meglio dal punto di vista fisico e rischia di non esserci.

Il Napoli vuole riprendere subito la marcia. Il ko patito per mano della Lazio è stato smaltito dagli azzurri che, nelle scorse ore, sono tornati ad allenarsi al fine di preparare al meglio i prossimi impegni. Il calendario, in particolare, a stretto giro di posta propone prima il match contro l’Atalanta valevole per la 26esima giornata del campionato e poi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La sfida di sabato consentirà quindi agli azzurri di fare le prove generale in vista della gara con l’Eintracht Francoforte, in programma il 15 marzo. Il tecnico Luciano Spalletti, nelle ore ancora a disposizione, provvederà a studiare la formazione titolare e a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In difesa, nessun dubbio. A difendere la porta di Alex Meret ci penserà il duo formato da Kim Min-jae e Amir Rrahmani con Giovanni Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera a sinistra (Mario Rui deve scontare la seconda giornata di squalifica).

Per quanto riguarda il centrocampo, sono già certi di una maglia Stanislav Lobotka e André Zambo Anguissa. L’altra se la contenderanno Piotr Zielinski ed Eljif Elmas (autore fin qui di 6 reti e un assist in 24 apparizioni in Serie A). In avanti, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia appaiono intoccabili. A destra invece, con tutta probabilità , mancherà Hirving Lozano ai box a causa di un problema fisico rimediato di recente.

Napoli, Lozano a rischio contro l’Atalanta

Il messicano, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è alle prese con risentimento muscolare. Ieri si è allenato a parte svolgendo un lavoro differenziato e nelle prossime ore si sottoporrà ad una nuova serie di esami strumentali che consentiranno allo staff medico di approfondire l’entità dell’infortunio. Le condizioni di Lozano, al momento, non destano particolare preoccupazione nell’ambiente tuttavia è probabile che venga lasciato a riposo contro l’Atalanta.

Salvo sorprese, in campo andrà Matteo Politano intenzionato a rilanciarsi dopo essere scivolato indietro nelle gerarchie del mister originario di Certaldo. Il Napoli è pronto a scendere in campo, con l’obiettivo di battere la Dea e conquistare altri tre punti fondamentali nella corsa verso il terzo scudetto della propria storia. Lozano, dal canto suo, punta a rientrare in piena forma contro l’Eintracht.